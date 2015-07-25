نشست منطقه ای سمن های حوزه زنان و خانواده در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه السادات حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزاری شد گفت: نشست سازمان های مردم نهاد منطقه ای در کرمان با حضور ۹۰ سمن از استان های هرمزگان و کرمان آغاز می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه نشست گفته شده به مدت سه روز از چهارم تا ششم مردادماه برگزار می شود، ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست رویکرد علمی، آموزشی، ساختاری و شبکه سازی و تعامل لازم بین سمن هاست.

حسینی حمایت از سازمان های مردم را نهاد را یکی از اولویت های دولت یازدهم دانست و افزود: باید نوعی انسجام بین این سازمان ها ایجاد شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان از حضور سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در نشست گفته شده خبر داد و بیان داشت: در سال گذشته ۵۰۰ سمن در کرمان شناسایی شد که از ۵۰ سازمان مردم نهاد کرمان برای حضور در این نشست دعوت به عمل آمده است.

این مسئول به کارگاه های آموزشی این نشست اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با این اقدام شاهد تحول و شکوفایی در زمینه مسائل فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشیم.

حسینی در خصوص طرح ها و پروژه های مشارکتی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با دستگاه های دیگر افزود: این پروژه ها در حوزه های پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بوده و یکی از اهداف ما تسریع ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاست.

وی همچنین گفت: حمایت از زنان شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد.

این مسئول با تاکید بر لزوم مشارکت جامعه مدنی بانوان گفت: زنان باید نقش و حضور پررنگ در اجتماع داشته باشند.

حسینی ادامه داد: ۲۴۹ بانوی کرمانی در شوراهای شهر، روستا و دهیاری های استان فعالیت می کنند.

این مسئول در پایان یادآور شد: برنامه ریزی امور زنان با محوریت تعادل منطقه ای است.