بافت روستائی سیستان و بلوچستان نیازمند آموزش فنی و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته بالغ بر ۱۹ هزار نفر در ۳۳ رشته در بخش دولتی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان شرکت داشته اند که در نوع خود آمار جالبی است.

وی افزود: طی این بازه زمانی، یک هزار و ۴۱۰ دوره در مراکز فنی و حرفه ای دولتی برگزار شد که رشته های صنایع دستی، دوخت های سنتی، فناوری اطلاعات و مکانیک خودرو بیشترین تعداد دوره برگزاری را داشته اند.

این مقام مسئول در استان بیان کرد: در سال ۹۳ سه میلیون و ۴۸۳ هزار و ۷۲۹ نفر ساعت در بخش دولتی و ۱۳ هزار نفر در بالغ بر ۲۰۰ آموزشگاه غیردولتی استان آموزش دیده اند.

وی با بیان شش میلیون نفر ساعت آموزش در مجموع بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف در سیستان و بلوچستان ارائه شد، افزود: اولویت های آموزشی در استان باتوجه به جمعیت ۵۱ درصدی روستانشینی با روستاهاست.

جهانتیغی یاد آور شد: ۲۵ مرکز فنی و حرفه ای در سیستان و بلوچستان فعال هستند که تا فرا رسیدن هفته دولت پنج مرکز دیگر در شهرستان های هیرمند، جالق، مهرستان، پیشین و دلگان به بهره برداری خواهد رسید که می تواند نقش موثری در توسعه آموزش های مهارتی داشته باشد.

وی تاکید کرد: سند راهبردی سازمان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در سال جاری مبتنی بر سه اولویت توانمندسازی روستاییان و عشایر، اشتغال و حمایت و به کارگیری آسیب دیدگان اجتماعی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد و امید است به بهترین شکل اجرائی شود.