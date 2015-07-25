۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

با اعلام رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال؛

مدیرعامل مس کرمان دو سال محروم شد/ محرومیت مادام العمر «م . ن»

کمیته اخلاق فدراسیون رای مرتبط با تبانی باشگاه مس کرمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی اکبر محمدزاده رییس کمیته اخلاق در خصوص این پرونده گفت: پس از بررسی پرونده و جزییات پرونده مرتبط با تبانی باشگاه مس کرمان، دیوان حکمیت کمیته اخلاق مدیرعامل وقت باشگاه مس کرمان را به دلیل اقدام به شروع تبانی به مدت 2 سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال در کشور محروم و به پرداخت میلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص (م.ن) فرد متخلف به لحاظ خدشه وارد کردن به تمامیت و حیثیت فوتبال کشور به صورت مادام العمر از هرگونه فعالیت و حضور در تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال در کشور محروم شد.
رئیس کمیته اخلاق در پایان تاکید کرد: البته درخصوص اصل موضوع تبانی در باشگاه مس کرمان، با عنایت به ابعاد گسترده و لزوم تحقیقات هرچه بیشتر، پرونده مفتوح خواهد بود و پس از مشخص شدن همه جزییات، نتیجه نهایی این پرونده از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد.

