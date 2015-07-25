مدیرعامل مس کرمان دو سال محروم شد/ محرومیت مادام العمر «م . ن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی اکبر محمدزاده رییس کمیته اخلاق در خصوص این پرونده گفت: پس از بررسی پرونده و جزییات پرونده مرتبط با تبانی باشگاه مس کرمان، دیوان حکمیت کمیته اخلاق مدیرعامل وقت باشگاه مس کرمان را به دلیل اقدام به شروع تبانی به مدت 2 سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال در کشور محروم و به پرداخت میلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص (م.ن) فرد متخلف به لحاظ خدشه وارد کردن به تمامیت و حیثیت فوتبال کشور به صورت مادام العمر از هرگونه فعالیت و حضور در تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال در کشور محروم شد.

رئیس کمیته اخلاق در پایان تاکید کرد: البته درخصوص اصل موضوع تبانی در باشگاه مس کرمان، با عنایت به ابعاد گسترده و لزوم تحقیقات هرچه بیشتر، پرونده مفتوح خواهد بود و پس از مشخص شدن همه جزییات، نتیجه نهایی این پرونده از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد.