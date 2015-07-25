به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید توسط گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه ملی چیو تانگ تایوان ارایه شده و در صورت رسیدن به مرحله تولید انبوه، تحولی بزرگ در توسعه سلامت غذایی به شمار می آید.

این فناوری نوین در واقع حسگر الکترونیکی ارزان قیمتی است که می تواند کیفیت و تازگی شیر را به صورت بی سیم کنترل کند.

از آنجا که شیر در زمره مواد غذایی جای دارد که به سرعت تحت تاثیر باکتریهای محیطی قرار گرفته و فاسد می شود، این فناوری جدید اهمیت زیادی دارد.

استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در ساخت قطعات الکترونیکی این حسگر پیشرفته یکی از نقاط قوت آن به شمار می آید. این ابتکار عمل با هدف کاستن از هزینه تولید و تسریع در این روند صورت گرفته است.

امکان نصب این ریز حسگر بر روی پاکت حاوی شیر که به استفاده کننده امکان تشخیص سریع تازگی این محصول را می دهد از جمله ویژگیهای این فناوری هوشمند به شمار می آید.