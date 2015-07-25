به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی دهه کرامت، گفت: دهه کرامت دهه عزیزی است که امروز به یمن همدلی و هم‌زبانی برنامه‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور در عرصه‌های مختلف اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌های مختلفی ازجمله جشنواره تجسمی که دبیرخانه آن در شیراز است و ۱۲دوره آن برگزارشده که امسال نیز آثار ارسال‌شده برای این جشنواره رشد ۱۲ درصدی داشته است.

دبیر شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در فارس افزود: امسال چاپ و رونمایی از کتاب امین ولایت با محوریت زندگی حضرت احمد بن موسی(ع)، نمایشنامه امین ولایت، بررسی تاریخی و معماری بقعه شاه‌چراغ(ع) و دیگر بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، مطبوعات ازجمله برنامه‌ها است.

مریدی تصریح کرد: تئاترهای خیابانی به مناسبت دهه کرامت، تئاترهای ویژه کودکان، تهیه و توزیع نرم‌افزار پویانمایی خاندان نبوت، تهیه و توزیع بر شور در استان انجام می‌شود.

در ادامه این نشست مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) نیز گفت: تلاش فارس در اجرای برنامه‌های دهه کرامت و فرهنگی دینی ستودنی است و پرداختن به حوزه‌های عمرانی در این استان ارزشمند است.

جواد جعفری تأکید کرد: اولین اتفاق در دهه کرامت نهادینه‌سازی است که در آینده شاهد خواهیم بود که دهه کرامت مجموعه‌ای از ساختارهای جدید در حوزه فرهنگ است که برای ارتقا معنویت جامعه بسیار کمک‌کننده است.

وی افزود: روزهای اولی که دهه کرامت تأسیس شد هنوز ما در تقویم فرهنگی کشور روز ۵ ذی‌القعده بزرگداشت امام زادگان ثبت‌نشده بود یا روز شش ذی‌القعده روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی(ع) که این‌ها به برکت دهه کرامت بود و امروز در فرهنگ سراسر کشور جاری است و این یعنی حرکتی ماندگار.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) یادآور شد: شاه‌بیت برنامه‌های دهه کرامت جشنواره فرهنگی بین‌المللی امام رضا(ع) است که این جشنواره از ۲۳ مردادماه همزمان با بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) در شلمچه با برگزاری دعای کمیل و با دعای ندبه همراه با کاروان نمادین توسط هنرمندان استان خوزستان آغاز می‌شود و این روز در عرصه ملی به استقبال جشنواره امام رضا(ع) می‌رویم و از روز ۲۵ مرداد این جشنواره در کشور به‌طور رسمی برگزار می‌شود.

جعفری ادامه داد: در ۳۱ استان و با محوریت برنامه‌های ملی و در ۲۰۰ نقطه در دنیا فعالیت‌های فرهنگ رضوی و دهه کرامت آغاز می‌شود در ۷۵ کشور، بیش از ۹۰۰ هزار اثر فرهنگی هنری در این جشنواره تولیدشده که در قالب آثار سینمایی، تجسمی، مکتوب و فرهنگی و ادبی منتشر می‌شود.

وی تأکید کرد: تعدادی مبلغ به ۱۲۰ کشور اعزام می‌شود و در۱۰ نقطه از دنیا اقلام جشنواره امام رضا(ع) توزیع خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) تصریح کرد: همایش بین‌المللی بانوان و فرهنگ رضوی در شهرهای شیراز، قم و مشهد برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود.