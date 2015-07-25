آمار پخش اینترنتی موسیقی از مرز ۵۰۰ میلیون آهنگ در هفته گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در هفته منتهی به ۱۶ ژوئیه از سرویس های پخش اینترنتی موسیقی، بیش از ۵۰۵ میلیون آهنگ پخش شده است که تقریبا دوبرابر مدت مشابه در سال گذشته است.

بر اساس گزارش منتشرشده، در نیمه اول سال ۲۰۱۵ ، ۱۱ میلیارد بار آهنگ پخش شده که نسبت به همین مدت در سال ۲۰۱۴ افزایشی ۸۰ درصدی داشته است.

شرکت آفیشال چارتز اعلام کرده است که آهنگ های اد شیرن بیش از آثار هر هنرمند دیگری در بریتانیا پخش شده است.

بر اساس گزارش این شرکت، در شش ماهه اول سال ۲۰۱۵ آهنگ های اد شیرن بیش از ۱۷۰ میلیون بار پخش شده است.

آثار سام اسمیت با بیش از ۱۰۰ میلیون بار پخش، در جایگاه دوم قرار دارد.

آمار منتشرشده حاکی از آن است که ۵۹ آهنگ، بیش از ۱۰ میلیون بار در بریتانیا پخش شده است.

بیشترین آهنگی که در این مدت پخش شده، آپتاون فانک، ساخته برونو مارس و مارک رانسون است. این آهنگ بیش از ۴۵ میلیون بار شنیده شده است.