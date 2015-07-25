همایش هفته ملی مهارت در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر شنبه در این همایش آموزش را رکن اصلی توسعه علم و تکنولوژی دانست.
سیدموسی خادمی افزود: توسعه وپیشرفت همهجانبه هر جامعه ای بدون داشتن نیروی انسانی فرهیخته، آموزش دیده ماهر و فنی ممکن نیست.
وی بیان کرد: آموزش ها پیش نیاز برای آماده سازی افراد و تبدیل آنها به نیروی انسانی کارآمد و ماهر برای پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف است.
خادمی فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای به را ضروری دانست و گفت: فرآیند آموزش و کسب مهارت ها زمینه ساز انجام فعالیت ها برپایه علمی و کاربردی است.
استاندار تاکید کرد: مدرک گرایی و فاصله گرفتن از مهارت آموزی، یکی از دلایل رشد بیکاری در جامعه است.
وی افزود: تا زمانی که کارگر فنی آموزش داده نشود و برای کارگران ماهر خود اهمیتی قائل نشویم با معضل بیکاری مواجهیم و در فعالیت ها بهره وری لازم را نخواهیم داشت.
خادمی گفت: به دلیل عدم آموزش های فنی و مهارت ها و آشنایی با تکنولوژی روز در صنعت طراح خوبی نیستیم و در توسعه صنعتی با مشکل روبروایم و از جهتی منابع و سرمایه اصلی ما یعنی توان نیروی انسانی به هدر می رود.
استاندار بیان کرد: امروزه از دغدغه ها در عرصه جهانی تولید کالاهای با کیفیت و رقابتی است و جایی که کارگر ماهر نباشد، کالای با کیفیت هم نخواهد بود .
وی همچنین بر برون سپاری فعالیت های مهارت آموزی به بخش خصوصی تاکید کرد.
لزوم کاربردی کردن علوم دانشگاهی
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس هم در این همایش بر کاربردی کردن علوم دانشگاهی تاکید کرد.
غلاممحمد زارعی گفت: با توسعه مراکز فنی و حرفهای تا حدودی زیادی این نقیصه برطرف شد و حلقه مفقوده که عبارت بود از آموزشهای فنی و حرفهای، تا حدود زیادی به اشتغالزایی کمک کرد.
زارعی بر استفاده از روشهای سنتی کار به روشهای نوین علمی تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات ما این است که راندمان، خروجی و بهرهوری ما از کارها بسیار ضعیف است چرا که در زمینه فراگیری مهارتها ضعیف عمل کرده ایم.
وی مهارتآموزی فنی و حرفهای را تنها مربوط به افراد باسواد ندانست و افزود: رشد تولید و اشتغال مستلزم توسعه آموزش در روستاهاست.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس گفت: هم اکنون جوانان بیشتر مشاغل دولتی را میپسندند و توجهی به حرفه آموزی ندارند.
زارعی بر توسعه و تقویت رشته های فنی و حرفه ای تاکید کرد و افزود: اگر این برنامهها همراه با نیروی کار آموزش دیده نباشد عقیم خواهد ماند و همان تعطیلیها و ورشکستگیها و عدم رقابت در تولید پابرجا خواهد بود.
وجود ۱۱ مرکز فعال فنی و حرفه ای در استان
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان هم در این مراسم گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای از سال ۵۴ در استان آغاز شد و در حال حاضر ۱۱ مرکز ثابت در استان فعال است.
فرج الله راد افزود: سه مرکز مختص خواهران در شهرهای بزرگ استان و پنج مرکز دو منظوره برادران و خواهران در عرصه مهارتآموزی در استان فعالیت می کنند.
وی ۸۰ آموزشگاه آزاد فعال در بخشهای صنایع روستایی، عشایر، زندانها و دانشگاهها را از دیگر توانمندیهای استان در بخش مهارت آموزی عنوان کرد.
راد موانع بر سر راه فعالیتهای ادارهکل آموزش فنی و حرفهای را تنها بودن این سازمان در آموزشهای مهارتی و فعالیت در سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزی عنوان کرد.
وی همچنین تاکید کرد: موازیکاری بقیه دستگاههایی که متولی آموزش نیستند، آموزشها به سمت مدرکگرایی می برد.
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