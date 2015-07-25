اولین سمپوزیوم ارتودنسی و ایمپلنت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محسن مرآتی عضو كميته اجرايي اولين سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست های ايران با بيان اينكه اين گردهمایی بزرگ تنها برنامه امسال انجمن ارتودنتیست های ایران است گفت: سعی شده با تغییر روند ارائه سخنرانی ها به صورت پرسش، پاسخ و مناظره بین استادان صاحب نظر و همچنین استفاده از سئوالات شرکت کنندگان، فضای پربارتری جهت برگزاری این سمپوزیوم ایجاد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: برنامه بازآموزی و کارگاه عملی «ارتودنسی» و «ارتوایمپلنت» نیز در کنار این سمپوزیوم برگزار می شود.

در ادامه روح الله نوروزی دبیر اجرایی کمیته علمی، آموزشی، بین المللی ایمپلنتولوژی ایران (ITI) با بیان این مطلب که در این گردهمایی سعی شده با برپایی کارگاه های علمی، انجام جراحی زنده و قالب گیری های دندانی به روش پیشرفته(R۲ GATE) نقش شایانی در انتقال دانش و تکنولوژی های نوین داشته باشیم، گفت: رفع فقدان دندان ومرتب کردن دندانها با بهره گیری از دانش ارتودنسی و ایمپلنتولوژی، آشنایی با ابزار، مواد و تجهیزات جدید دندانپزشکی در قالب بیش از ۳۰ سخنرانی در سالن های مختلف در زمینه های ارتوایمپلنت توسط متخصصان داخلی و خارجی، همچنین میزگرد ویژه تکنسین های پروتز دندانی و دندانپزشکان عمومی مهمترین برنامه های این گردهمایی محسوب می شود.

وی افزود: در آستانه برپایی این همایش علمی بین المللی که با حضور میهمانانی از کره جنوبی، برزیل، آلمان، سوئیس، ایتالیا، لبنان، عراق و... همراه خواهد بود، مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنف مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز(۲۱مرداد) برگزار می شود.

نوروزی با اشاره به اینکه برای نخستین بار نمایشگاه جانبی این همایش، همگام با استانداردهای بین المللی برپا خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود بالغ بر یکهزار نفر شرکت کننده در رشته های مختلف از جمله ارتودنسی، جراحی دهان فک و صورت، پریودنتولوژی، تخصص پروتزهای دندانی و تکنسینهای پروتز دندانی ودندانپزشکان عمومی حضور یافته و از امتیاز بازآموزی تا حداکثر ۱۴.۵ امتیاز درنظر گرفته بهره مند شوند.