تلاشها برای ناکام گذاشتن توافق هسته ای/ زمان پیروزی فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم فارغ التحصیلی فرزندان شهدا تصریح کرد: بسیاری از بازماندگان شهدا امروز در جبهه مقاومت قرار دارند.

سید حسن نصرالله ضمن قدردانی از خانواده های شهدا تأکید کرد: اگر شهداء نبودند، امروز لبنان از نعمت امنیت، استقرار و آرامش برخوردار نبود.

وی با اشاره به توافق هسته ای ایران و غرب اظهار داشت: اکنون بزرگترین دغدغه منطقه، ایرانِ پس از توافق هسته ای و حزب الله و نقش آن است.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: حزب الله با قدرت در معادلات منطقه نقش آفرینی می کند و در معادلات ایالات متحده نیز وجود دارد.

سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه آمریکایی ها حزب الله را متهم به تروریسم می کنند، گفت: این برای ما افتخار بزرگی است که از سوی آمریکا مورد سرزنش قرار بگیریم؛ واشنگتن بداند که قبل و بعد از توافق هسته ای با ایران شیطان بزرگ است.

وی با اشاره به حمایت های مالی و معنوی جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان تأکید کرد: حزب الله به برخورداری از کمک های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران افتخار می کند.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل قصد دارند به فعالان اقتصادی لبنان آسیب جدی وارد کنند، تصریح کرد: این وظیفه دولت لبنان است که اقتصاد کشور را از آثار تحریم های آمریکا مصون نگاه دارد.

سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اتهامات منسوب به اعضای مقاومت اسلامی لبنان واکنش نشان داده و گفت: برخی از سایت های خبری اسرائیل تنها یک مأموریت ویژه را دنبال می کنند و آن هم نسبت دادن اتهامات بی اساس به فرزندان مقاومت با اهدف تخریب چهره آنهاست.

وی ادامه داد: صهیونیست ها به دنبال «ترور معنوی» محور مقاومت هستند و ابزار مقابله با آنها در این راه، صبر و جهاد است.

سید حسن نصرالله با اشاره به تلاش برخی برای تخریب چهره حزب الله لبنان تصریح کرد: این افراد به منظور کوچک جلوه دادن پیروزی های چشم گیر حزب الله در القلمون، القصیر و عرسال دست به چنین اقداماتی می زنند.

وی افزود: این گروه ها به دلیل کینه ای که از حزب الله به دل دارند و دشمنی که با آن دارند، حتی حقایقی را انکار می کنند که تمام جهانیان و دشمن نیز به آن اذعان کرده است.

دبیرکل حزب الله لبنان به مانع تراشی های برخی در مسیر توافق هسته ای ایران و غرب نیز اشاره کرد و گفت: اسرائیل و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می کنند تا توافق هسته ای ایران به نهایت مطلوب خود نرسد.

سید حسن نصرالله با تأکید بر روابط مستحکم حزب الله با هم پیمانان خود یعنی ایران و سوریه تصریح کرد: این روابط قدرتمندتر از گذشته ادامه دارد و تلاش ها برای ایجاد تردید در آن راه به جایی نخواهد برد.

وی با بیان اینکه قدرت حزب الله در جنگ روانی بر دشمن برتری دارد، اظهار داشت: تمامی تلاش هایی که تاکنون با هدف تخریب چهره حزب الله صورت گرفته با شکست مواجه شده است و از این پس نیز همین گونه خواهد بود.

دبیرکل حزب الله لبنان به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر نیز اشاره کرده و گفت: امام خامنه ای در اظهارات خود بار دیگر مواضع ایران در قبال آمریکا و گروه های مقاومت را تشریح کردند و دیدیم که حزب الله در نزد جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

سید حسن نصرالله خطاب به حامیان تروریسم در منطقه گفت: امروز که تروریسم به شما روی آورده در حال پس دادن تاوان حمایت های خود از تکفیریها هستید.

وی با تأکید بر ادامه راه مقاومت تصریح کرد: دشمنان بدانند که نه محاصره اقتصادی، نه ترور فرماندهان مقاومت و نه ترور معنوی جبهه مقاومت، حزب الله را از ادامه مسیر خود باز نخواهد داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به نقش دولت آنکارا در حمایت از تروریست های تکفیری داعش اظهار داشت: بدون شک ترکیه از طریق باز گذاشتن مرزهای خود به روی تکفیریهای داعش برای ورود به سوریه و همچنین ارائه کمک های مالی به آنها، کمک های شایانی را به عناصر تکفیری ارائه کرده است؛ این در حالی است که امروز اغلو از تهدیدات داعش سخن می گوید.

وی ادامه داد: کشورهایی که وحشی ها را برای سرنگونی دولت بشار اسد به سوریه آوردند، امروز تاوان این اقدام خود را پس می دهند.

سید حسن نصرالله به تحولات امنیتی و سیاسی لبنان نیز اشاره کرده و گفت: تثبیت معادله «ارتش، ملت و مقاومت» لبنان را از هر خطری حفظ می کند.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با تأکید بر لزوم حصول تفاهم و توافق میان گروه های مختلف لبنانی در امور مختلف کشور، تصریح کرد: اگر این تفاهم میان گروه های لبنانی صورت نگیرد، آنگاه وحدت محقق نخواهد شد و کشور نیز نابود می شود.

وی با بیان اینکه گفتگو تنها راه حل برخی مسائل حل نشده در لبنان است، ادامه داد: تهدید به استعفای نخست وزیر از سِمَت خود هیچ چیز را در کشور تغییر نمی دهد.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه جریان المستقبل از گفتگو با فراکسیون «اصلاح و تغییر» سرباز می زند، گفت: جریان المستقبل باید از گفتگوهای سیاسی با اصلاح و تغییر استقبال کند.

وی در پایان تصریح کرد: زمان شکست به سر آمده و اکنون وارد مرحله تحقق پیروزی های ارزشمند شده ایم.