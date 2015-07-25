به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «باراک اوباما » رئیس جمهور آمریکا که به کنیا سفر کرده است در کنفرانس خبری مشترک با ا«وهورو کنیاتا» همتای کنیایی خود در شهر نایروبی پایتخت کنیا شرکت کرد.

وی در ااین کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت من اولین رئیس جمهور آمریکا هستم که به کنیا سفر کرده است.

وی علاقه شدید مردم کنیا به این سفر وی به این کشور را بیانگر علاقمندی آنها برای تعمیق روابط با آمریکا دانسته و گفت: من هم دقیقا برای همین منظور در این کشور هستم.

اوباما در ادامه با اشاره به توافقات حاصل شده با مقامات کنیایی برای توسعه روابط دو کشور تاکید کرد: منافع کنیا و آمریکا و بهبود وضع زندگی مردم دو کشور، در صورت تعمیق مشارکت ها بیشتر تامین خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در این کنفرانس خبری بر همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم به ویژه گروه تروریستی الشباب تاکید کرد.