به گزارش خبرنگار مهر، عباس اخلاقی در آیین افتتاحیه هفتمین دوره طرح ولایت استانی که امروز شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: طرح ولایت از طرحهای بنیادین سازمان بسیج دانشجویی است که پس از آغاز توطئههای فکری استکبار، امام راحل(ره) دستور تشکیل سازمان بسیج دانشجویی را صادر فرمودند.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه حفاظت و پاسداری از اصول اسلام ناب محمدی را خواسته بنیانگذار کبیر انقلاب از قشر دانشجو عنوان کرد و افزود: پس از آن امام فرزانه(ره) مقام معظم رهبری نفوذ جریانات فکری استکبار به جامعه را گوشزد فرمودند.
اخلاقی با اشاره به عنایت مقام معظم رهبری به قشر دانشجو گفت: امام خامنهای بیشترین جلسات خود را با قشرعلمی و اساتید داشتند و همواره تهدیدات فکری دشمنان را به جوانان گوشزد کردند.
وی در ادامه ترویج شبهات در دانشگاهها را ترفند دشمنان دانست و بیان کرد: امروز دشمنان بیش از هر زمان دیگری درصدد نفوذ به جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دانشگاهها هستند به طوریکه شبهات زیادی با موضوع اسلام وهابی و تکفیری در دانشگاههای ما ترویج دادند.
اخلاقی در پایان تربیت نسل آگاه و بابصیرت را از وظایف سازمان بسیج دانشجویی دانست و افزود: باید بیش از پیش در راستای تقویت بصیرت و معرفت دانشجویان گام برداریم تا سربازان ولایی پرورش یابند و در خدمت نظام مقدس باشند.
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