اولين دبيرخانه دائمي توليد علم و جنبش نرم افزاري در دانشگاه آزاد تشكيل شده است // در ابتداي راه نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري قرار داريم

دكتر "كريم زارع" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: اولين كنگره نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري با همكاري چندين دانشگاه بزرگ دنيا در اين دانشگاه برگزار شد. 10 همايش بزرگ ديگر نيز در مناطق مختلف اين دانشگاه برگزار شده است كه نشان دهنده اهميت بحث توليد علم براي مسئولين اين دانشگاه است.

وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد به عنوان اولين دانشگاه، دبيرخانه دائمي توليد علم و جنبش نرم افزاري را تشكيل داد و در همين راستا نمايشگاه دستاوردهاي خود را نيز در مجلس شوراي اسلامي برگزار كرد كه مورد تقدير و توجه مسئولان قرار گرفت.

"زارع" تاكيد كرد: چاپ صدها مقاله اساتيد و محققان دانشگاه آزاد در مجلات بين المللي و معتبر ISI و توسعه و پيشرفت پژوهش و اهميت خاص مسئولان اين دانشگاه به اين مقوله نشان دهنده پيشرفت ها و فعاليت هاي روزافزون اين دانشگاه در بحث توليد علم است.

معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه گفتگو با "مهر"، تحقيقات و فعاليت هاي انجام شده در زمينه نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري را كافي ندانست و افزود: عليرغم اقدامات فراوان انجام شده هنوز اول راه هستيم و اگر بخواهيم در اين مسابقه جهاني موفق باشيم و از كشورهاي ديگر عقب نمانيم بايد تلاش بيشتري در اين زمينه انجام دهيم.

وي تصريح كرد: پس از صحبت هاي مقام معظم رهبري در خصوص نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري، تلاش هايي در اين زمينه انجام شد كه باعث پشت سر گذاشتن كشورهاي عربستان و مصر و ارتقا جايگاه ايران از مقام چهارم منطقه به مقام دوم شد. اما اگر بخواهيم با توجه به سند چشم انداز 20 ساله قله هاي توليد علم را طي كنيم و به جايگاه برتر خاورميانه دست پيدا كنيم بايد تحقيق، پژوهش و فعاليت بيشتر در اين زمينه انجام داد.

"زارع" گفت: تنها با ايجاد امكانات و جذب نخبگان و فراهم كردن امكانات پژوهشي و تحقيقاتي مناسب مي توانيم دو رقيب جدي خود در خاورميانه يعني تركيه و رژيم اشغالگر قدس را پشت سر بگذاريم.