نرخ بیکاری در لرستان کاهش یافت/ گازرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برنامه ریزی شهرستان چگنی عصر شنبه به ریاست نورالدین درمنان فرماندار و با حضور ایرج عبدی نماینده مردم شهرستان خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه عنوان کرد: در راستای محروم زدایی استان جلسات متعددی با وزراء و استاندار لرستان صورت گرفت به طوریکه در حوزه راه و شهرسازی لرستان در کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور رتبه اول را کسب کرده و این به علت بازسازی راه ها در استان است.

وی ادامه داد: همچنین از نظر آمار بیکاری شاهد کاهش آمار بیکاری استان لرستان از ۲۱ درصد به ۱۴.۲درصد بوده ایم.

عبدی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی گفت: در دو سال گذشته بودجه چندانی به استان تعلق نمی گرفت که خوشبختانه توانستم ۴ هزار میلیارد تومان در راستای این محرومیت زدایی در صحن مجلس جابجا کرده و بتوانیم ماده ۱۸۰ در راستای اختصاص اعتبارات و محرومیت زدایی از استانهای محروم را احیاء کنیم.

عبدی گفت: با پیگیری توانستیم نوعی بومی سازی در خصوص تصویب برنامه های شهرستان ها در قالب شورای برنامه ریزی را داشته باشیم و ۱۱۴ میلیارد تومان بودجه مناطق محروم را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان در سال ۹۴ در زمینه افزایش بودجه هزینه ای رتبه اول را داشته است افزود: گازکشی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۹۵ و راه اندازی ذوب آهن صدر فولاد از اقدامات در دستور کار است.

فرماندار چگنی نیز ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: موفقت تیم هسته ای باعث دور شدن کشور از تحریم و جلب اعتماد جامعه جهانی شد.

درمنان افزود: تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی طی ۲۲ ماه اداره پرونده هسته ای توانست اعتماد جامعه جهانی به دست آورد و دولت های غربی حق دستیابی ایران به انر‌ژی هسته ای را به رسمیت بشناسند.

وی با عنوان اینکه تیم مذاکره کننده نماد عقلانیت مردم ایران در جهان بود گفت: در مذاکرات نشان دادیم راهی جز تکریم ایرانیان وجود ندارد و همه تلاش ها و موفقیت ها حاصل حمایت های مقام معظم رهبری، پایمردی مردم و ثمره خون شهداست.

فرماندار چگنی ادامه داد: همان طوریكه رئیس جمهور تاکید کردند هم سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ اقتصادی مملكت و تیم مذاكره كننده ما توانست این ماموریت بسیار مهم را تا اینجا با موفقیت انجام برساند.

درمنان همچنین در خصوص پروژه های اولویت دار شهرستان گفت: نیازها و پروژه های اولویت دار شهرستان در بازدیدهای میدانی جمع آوری و طی مصوبه ای به استان اعلام شد اما متاسفانه بعضاً در استان به دلایلی این پروژه ها کنار گذاشته می شود و مواردی پیشنهاد می شود که خارج از نیازمندیهای شهرستان است و این قابل پذیرش نیست.

درمنان اعتبار توزیع شده بین ۱۰۶ پروژه شهرستان را ۱۴۸۱۴۸ میلیون ریال عنوان کرد و خواستار همکاری و پیگیری دستگاه های اجرایی شهرستان با دستگاه استانی مربوطه در خصوص تسهیل مبادله موافقتنامه ها، نظارت بر اجرای صحیح پروژه ها و انتخاب صحیح پیمانکاران شد.