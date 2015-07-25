۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۵۳

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی:

نرخ بیکاری در لرستان کاهش یافت/ گازرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار

سراب دوره- نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر آمار بیکاری شاهد کاهش آمار بیکاری استان لرستان از ۲۱ درصد به ۱۴درصد بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برنامه ریزی شهرستان چگنی عصر شنبه به ریاست نورالدین درمنان فرماندار و با حضور ایرج عبدی نماینده مردم شهرستان خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه عنوان کرد: در راستای محروم زدایی استان جلسات متعددی با وزراء و استاندار لرستان صورت گرفت به طوریکه در حوزه راه و شهرسازی لرستان در کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور رتبه اول را کسب کرده و این به علت بازسازی راه ها در استان است.

وی ادامه داد: همچنین از نظر آمار بیکاری شاهد کاهش آمار بیکاری استان لرستان از ۲۱ درصد به ۱۴.۲درصد بوده ایم.

عبدی در خصوص اقدامات صورت گرفته در  راستای محرومیت زدایی گفت: در دو سال گذشته بودجه چندانی به استان تعلق نمی گرفت که خوشبختانه توانستم ۴ هزار میلیارد تومان در راستای این محرومیت زدایی در صحن مجلس جابجا کرده و بتوانیم ماده ۱۸۰ در راستای اختصاص اعتبارات و محرومیت زدایی از استانهای محروم را احیاء کنیم.

عبدی گفت: با پیگیری توانستیم نوعی بومی سازی در خصوص تصویب برنامه های شهرستان ها در قالب شورای برنامه ریزی را داشته باشیم و ۱۱۴ میلیارد تومان بودجه مناطق محروم را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان در سال ۹۴ در زمینه افزایش بودجه هزینه ای رتبه اول را داشته است افزود: گازکشی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۹۵ و راه اندازی ذوب آهن صدر فولاد از اقدامات در دستور کار است.

فرماندار چگنی نیز ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: موفقت تیم هسته ای باعث دور شدن کشور از تحریم و جلب اعتماد جامعه جهانی شد.

درمنان افزود: تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی طی ۲۲ ماه اداره پرونده هسته ای توانست اعتماد جامعه جهانی به دست آورد و دولت های غربی حق دستیابی ایران به انر‌ژی هسته ای را به رسمیت بشناسند.

وی با عنوان اینکه تیم مذاکره کننده نماد عقلانیت مردم ایران در جهان بود گفت: در مذاکرات نشان دادیم راهی جز تکریم ایرانیان وجود ندارد و همه تلاش ها و موفقیت ها حاصل حمایت های مقام معظم رهبری، پایمردی مردم و ثمره خون شهداست.

فرماندار چگنی ادامه داد: همان طوریكه رئیس جمهور تاکید کردند هم سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ اقتصادی مملكت و تیم مذاكره كننده ما توانست این ماموریت بسیار مهم را تا اینجا با موفقیت انجام برساند.

درمنان همچنین در خصوص پروژه های اولویت دار شهرستان گفت: نیازها و پروژه های اولویت دار شهرستان در بازدیدهای میدانی جمع آوری و طی مصوبه ای به استان اعلام شد اما متاسفانه بعضاً در استان به دلایلی این پروژه ها کنار گذاشته می شود و مواردی پیشنهاد می شود که خارج از نیازمندیهای شهرستان است و این قابل پذیرش نیست.

درمنان اعتبار توزیع شده بین ۱۰۶ پروژه شهرستان را ۱۴۸۱۴۸ میلیون ریال عنوان کرد و خواستار همکاری و پیگیری دستگاه های اجرایی شهرستان با دستگاه استانی مربوطه در خصوص تسهیل مبادله موافقتنامه ها، نظارت بر اجرای صحیح پروژه ها و انتخاب صحیح پیمانکاران شد.

