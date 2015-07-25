سامانه تور مجازی در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، سامانه تور مجازی ۳۶۰ درجه، یک نمایشگاه مجازی دائمی برای معرفی و اطلاع رسانی جاذبه ها، فرصت ها و توانمندی های گردشگری منطقه آزاد انزلی است که با این سامانه کاربران می توانند بدون حضور فیزیکی و از طریق اینترنت از امکانات و خدمات مورد نظر به صورت کاملاً سه بعدی با تمام جزییات همراه با محیطی زنده و گرافیکی بازدید کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، این سازمان در نظر دارد با نمایش توانمندی ها و جاذبه های گردشگری منطقه آزاد این شهر، به صورت عکس ۳۶۰ درجه، با استفاده از امکانات و تکنولوژی های روز دنیا و با تکیه بر متخصصین و عکاسان حرفه ای، سامانه ای را در دسترس مخاطبین قرار دهد تا از هر نقطه از جهان در فضای مورد نظر به صورت مجازی در سطح منطقه سیر کرده و با فرصت ها و توانمندی ها و جاذبه های گردشگری آن آشنا شوند.

ساحل منطقه آزاد انزلی و امکانات و تأسیسات خدمات رسانی به گردشگران در محدوده فاز تجارت و گردشگری، مجتمع های تجاری و اداری، جاذبه های گردشگری واقع در جغرافیای منطقه، تالاب بین المللی انزلی و پارک ملی بوجاق، محدوده بندرگاهی و اسکله، شهرک های صنعتی منطقه آزاد انزلی، پایانه های حمل و نقل و ترانزیت کالا واقع در جغرافیای منطقه آزاد انزلی از بخش های مختلف این تور مجازی است.

علاقمندان جهت استفاده از سامانه تور مجازی منطقه آزاد انزلی می توانند به سایت www.anzalifz.ir مراجعه کنند.