به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ شامگاه روز شنبه در سنت پترزبورگ روسیه با حضور سپ بلاتر و مهمانان سرشناس از سراسر دنیا برگزار شد که در بخش قارههای آمریکای شمالی، مرکزی و منطقه کونکاکاف (حوزه دریای کارائیب) و اقیانوسیه تیمهای حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.
در قاره آمریکای شمالی، مرکزی و منطقه کونکاکاف (حوزه دریای کارائیب) بازیهای انتخابی جام جهانی در سه مرحله انجان شده که در مرحله نخست تیمها در سه گروه برابر هم قرار میگیرند. در این منطقه، در نهایت ۶ تیم برتر در یک گروه بصورت رفت و برگشت برابر هم به میدان رفته و ۳ تیم برتر که راهی جام جهانی میشوند. تیم چهارم هم برای رسیدن به جام جهانی به مصاف تیم پنجم قاره آسیا میرود.
گروهبندی این منطقه به شرح زیر است:
گروه A: مکزیک، هندوراس، کانادا، بلیز و گواراکو یا السالوادور
گروه B: کاستاریکا، پاناما، جامائیکا، نیکاراگوئه و گرانادا یا هائیتی
گروه C: آمریکا، ترینیداد و توباگو، گرندینس یا آروبا، باربودا یا گواتمالا
در قاره اقیانوسیه که تنها سهمیه نیم تیم را دارد، بر اساس قرعه کشی صورت گرفته تیمها در قالب دو گروه به مصاف هم میروند و در نهایت تیم برتر این منطقه برای رسیدن به جام جهانی برابر تیم ششم قاره آفریقا قرار میگیرد.
گروهبندی این منطقه به شرح زیر است:
گروه A: تاهیتی، کالدونیای جدید، پاپوآ گینه و برنده دور نخست انتخابی
گروه B: نیوزیلند، جزایر سلیمان، فیجی، وانواتا
