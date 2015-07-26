علیرضا شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نقویم ورزشی هیئت تیراندازی استان همدان اظهار داشت: تقویم ورزشی هیئت تیراندازی استان همدان در سال جاری یکی از پربارترین تقویم های تنظیم شده در سالهای گذشته است و در سال جاری آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور به فدراسیون اعلام کرده ایم.

وی افزود: امکانات زیرساختی هیئت تیراندازی استان همدان در سطح بالایی قرار دارد و به راحتی توان برگزاری میزبانی های کشوری را در همدان داریم.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در هیئت تیراندازی استان همدان گفت: در سال جاری با تلاش های فراوان برای هیئت یک دستگاه کمپرسور خریداری شد.

شمسی پوربا بیان اینکه سلاح ها باید بعد از چند بار مصرف شارژ شوند، عنوان کرد: در صورتی که شهرداری کمپرسور داشت اما حاضر نبود سلاح های هیئت را پر کنند و هر هفته ۲۰۰ هزار تومان برای انتقال این کپسول ها به تهران و بازگرداندن دوباره به همدان هزینه می شد که خوشبختانه با هزینه ۲۵ میلیون تومان اعتبار یک کمپرسور برای هیئت تیراندازی خریداری شد.

وی با بیان اینکه رشته تیراندازی نیازمند توجه بیشتر کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و مسئولان است، بیان کرد: تیزاندازی تنها رشته ای است که هر روز مصرفی دارد و روزانه ساچمه و سیبل مصرف می کند و سالانه برای هر نفر بیش از شش میلیون تومان صرف هزینه خرید ساچمه و سیبل می شود.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان با بیان اینکه هیچ رشته ورزشی وجود ندارد که هر روز مواد مصرفی و دور ریز داشته باشد، عنوان کرد: ورزشکاران رشته تیراندازی باید هر روز تعداد بسیاری ساچمه و سیبل برای تمرین خود مصرف کنند.

شمسی پور با اشاره به وارداتی بودن وسایل این رشته گفت: ساچمه و سیبل آلمانی است و فدراسیون نیز هیچ پولی بابت خرید این وسایل در اختیار هیئت نمی گذارد درحالیکه حتی برای تعمیر و خرید سلاح های خود نیز به اعتبارمالی نیاز داریم.