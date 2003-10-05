روز جهاني كودك را با موسيقي جشن مي گيريم

" ناصر نظر " سرپرست و آهنگساز اركستر و گروه كر " پارس " در مورد اجراي اين اركستركه در روزهاي 16 و 17 مهرماه به مناسبت روز جهاني كودك در تالار وحدت برگزار مي شود، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " افزود: هرسال بزرگداشت روز جهاني كودك در جهان جشن گرفته مي شود، ولي متاسفانه در ايران اغلب به فراموشي سپرده مي شود. من با برگزاري اين كنسرت در اين روز مي خواهم كه اين مناسبت پررنگ تر شود .

" ناصر نظر " در مورد قطعات انتخابي براي اجرا در روز جهاني كودك در تالار وحدت گفت: برنامه در دو قسمت برگزار مي شود. اين كنسرت را با قطعه " بازار ايران " كه توسط يك آهنگساز فرانسوي به نام " آلبرت كتلبي" ساخته شده است ، آغاز مي كنيم . اين قطعه يك قطعه تكنيكي و با كلام است كه اعضاي حرفه اي تر آن را اجرا مي كنند.

وي افزود: قسمت اول به اجراي تئاتر " زشت و زيبا" كه به صورت پانتوميم همراه با حركات موزون است، اجرا مي شود. موسيقي اين كار نمي توانست به صورت زنده توسط اركستر اجرا شود، چون تعداد اعضاي اركستر زياد است و سن تالار وحدت براي اين تعداد ، فضاي لازم را دارا نيست، از اين رو در اين قطعه ما به صورت ضبط شده قطعات را پخش مي كنيم. اين نمايش توسط " شهرام زماني " كارگرداني شده كه از يك تئاتر آلماني اقتباس گرديده است.

وي ادامه داد: در قسمت دوم برنامه قطعات " مترسك" ، " كودكان جهان " ، "رنگارنگ "، " دنياي من " كه توسط خودم آهنگسازي شده اند ، اجرا خواهند شد كه همه آنها حاوي مضاميني براي روز جهاني كودك هستند.

وي افزود: اشعار اين قطعات را "كمال الدين اكرمي" ، "شكوه قاسم نيا" و " اسدالله شعباني" سروده اند.

"ناصر نظر " در ادامه در مورد اركستر " پارس " گفت : اين اركستر با 200 نفر به روي صحنه مي رود كه 100 نفر آنها خوانندگان گروه كر هستند. " شهرزاد بهشتيان " سوليست ماست و بايد اين مطلب را هم ذكر كنم كه نفر اول اركستر ما يا به عبارتي " كنسرمايدرو" اركستر يك كودك دوازده ساله و نوازنده ويولن است. همچنين تمام نوازندگان سازهاي ارف نيز از بچه هاي دبستاني هستند و به غيراز نوازندگان سازهاي بزرگي مثل ساز كنتر باس كه آنها را اعضاي سابق اركستر كه الان 20 ساله هستند ، مي نوازند ،همه اعضا در سنين بين 6 تا 12 سال هستند.

