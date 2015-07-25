کسب جایزه اخلاق برای من افتخار بزرگی است/ مشکلی با نکونام ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی در حاشیه مراسم اهدای جوایز برترین‌های لیگ چهاردهم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم که به این مهم دست پیدا کردم. این یک افتخار بزرگ برای من است که بازیکن اخلاق شدم البته نفرات دیگری که کاندیدا بودند هم استحقاق دریافت این جایزه را داشتند.

وی در خصوص اینکه آیا با آمدن نکونام به سایپا برای بازی کردن با مشکل بر نمی‌خورد؟، عنوان کرد: هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت من اصلا به این مشکل فکر نمی‌کنم و از آمدن نکونام نیز استقبال می‌کنم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا همچنین گفت: زمانی که بتوانم برای سایپا مثمر ثمر باشم به فوتبال خودم ادام می‌دهم.

وی اضافه کرد: این مراسم به جوانها انگیزه مضاعف می دهد و مراسم خیلی خوبی محسوب می‌شود. امیدوارم این مراسم هر سال بهتر برگزار شود.

صادقی در خصوص شرایط تیم سایپا یادآور شد: تمریناتمان را خیلی خوب و منظم شروع کردیم و تیم ما هم با حضور جواد نکونام کامل شد. من مطمئن که امسال تیم مان برای قهرمان می جنگند.

وی در رابطه با بحث کاپیتانی در سایپا اظهار کرد: شخصیت نکونام در سایپا قطعا حفظ می‌شود. همه بازیکنان به او احترام می‌گذارند و از این بابت مشکلی نداریم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا در رابطه با اینکه سایپا قرار است در کدام ورزشگاه بازی کند، گفت: دو بازی اول را در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهیم کرد و برای اینکه با شرایط آن ورزشگاه آشنا شویم، دو بازی تدارکاتی را نیز در این ورزشگاه برگزار کردیم.