تخصيص بودجه به هنرهاي تجسمي بين حرف و عمل مانده است

محمد احصايي، هنرمند پيشكسوت در عرصه هنرهاي تجسمي، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "واقعيت اين است كه اجتماع در حال حاضر از آن فعاليت و شور گذشته برخوردار نيست. اين ركود به نوعي در فعاليت‌هاي هنري ما اثر سوء گذاشته است. در واقع وجود شرايط و مسائل اجتماعي باعث شده تا حيطه‌هاي هنري با بابساماني رو به رو شوند."

وي افزود: "اگر به سرنوشت بودجه‌اي كه قرار بود در راستاي حوزه هنرهاي تجسمي مصرف شود، نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه اين بودجه هنوز در وادي عمل قرار نگرفته است. مي‌توان گفت نبود سازماندهي و برنامه‌ريزي صحيح اين حيطه را با مشكلات فراوان مواجه ساخته است."

احصايي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه چرا اكسپو سال گذشته با شكست مواجه شد و در نيمه راه متوقف ماند تصريح كرد: "به دليل سوء تفاهم در برنامه‌ريزي‌ها و برنامه‌ها. در واقع نوع عرضه و تقاضا و ارزشيابي آثار باعث شد تا اكسپو به آن موفقيت و هدفي كه مي‌توانست منجر به حمايت و تشويق هنرمندان شود دست نيابد. اين در حالي است كه در جريان برگزاري يك اكسپو، حتما بايد كارها از نقد عالمانه و شناخت سطح بالا برخوردا شود. همچنين ارزشيابي آثار راه يافته به اكسپو با دقت بيشتري انجام شود و پشت تمام اينها، واقعيت و عدل به چشم بخورد."

وي افزود: "اكسپو نبايد مكاني براي نمايش آثار هنرمندان حرفه‌اي صرف باشد، بلكه هنرمندان ديگر هم بايد بنا به دارا بودن قابليت و استعدادهايشان موفق به شركت در اين نمايشگاهها شوند تا برگزاري اكسپو به افق‌هاي جديد منجر شود. متاسفانه در سيستم برگزاري چنين برنامه‌هاي كلاني دچار نقص بوده‌ايم. بنابراين تا مكان ثابت و مستحكمي براي اكسپو در نظر گرفته نشود يا اين نواقص پيگيري و مرتفع نشود، اكسپوهايي از اين دست با ورود دولت جديد به محاق فراموشي سپرده مي‌شود و حالت يك بار مصرف پيدا مي‌كند."

احصايي در خصوص جايگاه نقاشيخط در ايران گفت: "تصور مي‌كنم با وجود اينكه نمايشگاههاي نقاشيخط كمتر برگزار مي‌شود، اما طيف بازديد مخاطبان از اين نوع مشخص مي‌كند كه اين نوع هنر همان گستردگي قبل را دارد. اگر امروز شاهد برگزاري اندك و انگشت شمار نمايشگاههايي از اين دست هستيم، به اين خاطر است كه امروز در حيطه نقاشيخط بيشتر آثار به ورطه نادرست كپي‌برداري افتاده‌اند."

اين هنرمند باسابقه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه چگونه مي‌توان در حيطه نقاشيخط به نوآوري دست يافت افزود: "در پاسخ به اين پرسش بحث فضاي هنري اجتماع و شرايط حاكم بر آن مطرح مي‌شود. بانگاهي دقيق و موشكافانه به گالري‌ها مي‌توان ركود آثار هنري را به عينه مشاهده كرد. چالش‌هايي كه در خصوص حق و حقوق هنرمندان در اجتماع انجام مي‌شود و نبود بودجه نيز از عواملي است كه به كمرنگ ساختن مقوله هنرهاي تجسمي دامن مي‌زند."

وي گفت: "در حال حاضر در مملكت ما شور عزاداري با گشاده دستي فراوان انجام مي‌شود. البته بايد هم باشد. زيرا عاشورا جزئي از فرهنگ ديني ما را تشكيل مي‌دهد. اما در بخش فرهنگ و هنر چنين گشاده دستي‌هايي كمتر به چشم مي‌خورد. در واقع تئاتر، سينما و حتي ارگان‌هايي چون موزه هنرهاي معاصر تهران به دليل كمبود بودجه نمي‌توانند امكانات گسترده‌اي را در اختيار هنرمندان قرار دهد. با اين وجود دلايل برگزاري اندك نمايشگاههاي نقاشيخط آشكار مي‌شود. به بيان ساده‌تر، اميدواري و شور زندگي هنري در حيطه هنرهاي تجسمي ما از رونق گذشته برخوردار نيست. اين امر در صورتي تحقق مي‌يابد كه شرايط و نوع ارتباط ما با جهان به شكل درستي انجام شود."

محمد احصايي در پايان خاطرنشان كرد: "به وجود آمدن آثار هنري مثل نياز تنفس براي هنرمند است. چنانچه هنرمندان ما در طي اين سال‌ها با وجود مشكلات فراوان و فراهم نبودن بستر مناسب، به ارائه آثار درخشاني دست يافتند و توانستند برگ‌هاي زريني در كارنامه هنري خود ثبت كنند."