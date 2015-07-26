اسفندیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدبیر آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیرو به ویژه معلم مرد در پایتخت، گفت: از ساعات غیرموظف همکاران و همچنین همکاران بازنشسته برای کمبود نیرو استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: در حال مذاکره با معاونت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش هستیم تا تعدادی معلم مرد را در تهران جذب کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: به یک توافق کلی رسیده‌ایم که در سامانه نقل و انتقال، افراد امکان ثبت اطلاعات از شهرهای مختلف برای انتقال به تهران را داشته باشند.

چهاربند در واکنش به این پرسش که آیا شما نسبت به ورود تعزیرات به مدارس غیردولتی تغییر موضع داده‌اید؟ اظهار کرد: متاسفانه مطالب آنگونه که باید در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود.

وی افزود: ما تابع قانون تاسیس مدارس غیردولتی هستیم و این مساله نه تنها برای شهر تهران بلکه سراسری است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: استانداری در تهران و مراجع بالادستی بر اجرای قانون تاسیس مدارس غیردولتی تاکید دارند.

چهاربند یادآور شد: بحث ما ممنوعیت و یا مجاز بودن نظارت تعزیرات بر مدارس غیردولتی نیست.