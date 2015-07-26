مستعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره گاز شهرستان اهر در خصوص بهره مندسازی روستائیان از نعمت گار طبیعی در بین ادارات گاز شهرستان های آذربایجان شرقی رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سالجاری بهره مندی خانوارهای روستایی از گاز طبیعی ۸.۵ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: با بهره برداری از طرح های گازرسانی روستاهای مغار و داشبلاغ مغار، ۸۵ درصد خانوارهای روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده و روستاهای مسیر ورگهان نیز تا چند ماه آینده از نعمت خدادای بهره مند می شوند.

مرادی با اشاره به اینکه با بهره برداری از گاز این دو روستا تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت گاز افزایش می یابد، گفت: با تکمیل این پروژه ها تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی به ۱۲۵ روستا می رسد.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر به جایگزین شدن سوخت پاک نیز اشاره کرد و بیان داشت: شرکت گاز برای سوخت صنایع و معادن و کارخانجات سوخت پاک را جایگزین می کند.

وی همچنین از گازرسانی به هفت روستا طی سالجاری در شهرستان اهر نیز خبر داد و گفت: کلنگ گازرسانی به روستاهای گوره درق، دامن آباد، ملالار، ساری یارقان، گلوجه، قره بورون و آقا کندی زده شده و تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مرادی ادامه داد: در مرداد امسال پروژه گازرسانی به روستاهای مزرعه، گاودل، زگلیک علیا، زگلیک سفلی، چوبانلار و ونه آباد طبق با پیمانکار عقد قرارداد شده و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر در پایان با بیان اینکه تا پایان امسال درصد خانوارهای روستایی بهره مند از گاز طبیعی در این شهرستان به ۹۳.۵ درصد خواهد رسید، خاطر نشان کرد: با پروژه های گازرسانی که در سالجاری انجام می شود تعداد بهره مند روستایی به هشت هزار و ۹۰۰ خانوار از کل ۹ هزار و ۴۵۰ خانوار روستایی می رسد.