به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدارش در تورنمنت جام دوستی بلاروس شنبه شب به مصاف تیم استونی رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست دهد.

گل‌های تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را محمد مرادی (یک و ۴)، فاروق پسنده (۶ و ۲۰)، امیرحسین اکبری (۲۲ و ۳۵)، شهریار مژده (۱۳ و ۱۴)، مصطفی کیانی (۱۶) و حمید بهزادپور (۳۱) وارد دروازه استونی کردند. همچنین امیرحسین اکبری و محمد مرادی از داور این دیدار کارت زرد دریافت کردند.

ساحلی بازان در سومین دیدار از این تورنمنت از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه امروز چهارم مردادماه مقابل میزبان این رقابتها (بلاروس) می‌روند.