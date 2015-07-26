وزارت امور خارجه وضعیت ویزای دانشجویان خارجی را روشن کند

دکتر خلیل خلیلـی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه بیرجند خود را برای پذیرش دانشجو خارجی از دانشگاه‌های کشورهای همجوار به ویژه افغانستان و تاجیکستان آماده کرده است.

وی ادامه داد: دانشگاه امکان پذیرش دانشجو دکتری و کارشناسی ارشد را دارد و همه مجوزهای لازم را نیز اخذ کرده است. اما یک مشکل اساسی دراین زمینه وجود دارد که در خصوص ویزایی است که برای دانشجو صادر می شود.

وی تاکید کرد: صدور ویزای دانشجویی دو شرط دارد که اگر این دو شرط اجرا نشود این برنامه در کل کشور ناموفق خواهد بود.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: اول اینکه به دانشجو خارجی اعلام می کنند به عنوان مثال حداکثر ظرف دو ماه نتیجه تقاضای ویزا، به آنها اعلام می شود. این موضوع به برنامه پذیرش دانشجو خارجی لطمه می زند.

خلیلی افزود: دوم اینکه باید ویزای دانشجویی براساس دوره تحصیلی به این دانشجویان اعطا شود اگر مدت تحصیل آنها دو سال است ویزای دو ساله به آنان ارایه شود.

وی ادامه داد: اینکه یک ویزای سه ماه ارایه دهیم و برای دانشجو مشخص نباشد که این ویزا تمدید می شود یا خیر، باعث نمی شود که دانشجو برای تحصیل در دانشگاه های داخل اقدام کند.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: بنابراین لازم است که وزارت امور خارجه صریح و روشن این مساله را مشخص کند.