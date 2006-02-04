اقدام سياسي و غير مرتبط آژانس در برگزاري نمايشگاه هولوكاست همزمان با اجلاس شوراي حكام

به گزارش خبرنگار مهر از وين ، سالن و سرسراي آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل كه در طول دو روز گذشته سرگرم بررسي موضوع هسته اي ايران بود؛ شاهد برگزاري نمايشگاهي بود كه هيچ سنخيتي با موضوع آژانس و يا مسئوليت و ماموريت ويژه اين نهاد بين المللي نداشت.

برگزاري اين همايش كه در راستاي مخالفت با اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در رابطه با تحقيق و تفحص در هولوكاست صورت گرفت؛ به خوبي بيانگر تناقض در سياست هاي اعلامي آژانس مي باشد.

مسئولين آژانس كه بارها در مصاحبه هاي خود از غير سياسي بودن موضوع هسته اي ايران سخن به ميان آورده اند و اين نهاد بين المللي را نهادي صرفاً علمي و فني توصيف كرده اند برگزاري اين نمايشگاه آن هم در زماني كه فشار كشورهاي غربي به آژانس براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت رو به فزوني نهاده جاي بسي سؤال دارد، ضمن اينكه برگزار كنندگان اين نمايشگاه هدف از آن را صرفاً يادآوري اين نكته به هيئت ايراني عنوان كرده اند كه به رئيس جمهوري خودشان گوشزد كنند كه رنجي كه يهوديان ديده اند؛ قابل تشكيك و ترديد نيست!

گزارش مهر مي افزايد: در اينجا جاي اين سؤال است كه آيا اين حق براي ديگران نيز محفوظ است تا از سرسراي اين نهاد بين المللي و آن هم در زير پرچم كشورهاي عضو اقدام به برگزاري چنين نمايشگاهي بنمايند.

يعني آيا كساني مي توانند با استفاده از اصل به اصطلاح خدشه ناپذير آزادي بيان، نه در آژانس بلكه در كشور ديگري در اروپا اقدام به برگزاري همايشي در خصوص هولوكاست و يا تجديد نظر در آن برگزار كنند و يا صرفاً اين آزادي تنها در مسير تجارت هولوكاستي و يا توهين به مقدسات ساير اديان به رسميت شناخته مي شود.