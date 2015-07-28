چشمه «ریخان» خشک شد/ روستائیان دست به دامن آب آلوده رودخانه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بحران آب به ویژه در روستاهای استان لرستان به سریالی تکراری تبدیل شده است، سریالی که هر بار در روایتی مشابه در یکی از شهرستانهای استان اکران می شود تا هر ساله کم و بیش مردم و مسئولان با این معضل درگیر باشند و تدابیر اندیشیده شده تنها نقش مُسکن را بازی کنند.

این در حالیست که استان لرستان به رغم دارا بودن ۱۱ درصد آبهای جاری کشور سهمی کمتر از یک درصد در مهار آبها داشته است و سدهای در دست احداث در این استان با عمر قریب به ۱۰ سال همچنان اندر خم یک کوچه هستند.

این وضعیت به گونه ای است که علیرضا کاکاوند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با اشاره به بحرانی شدن مشکل آب در تابستان پیش بینی کرده بود که طی امسال ۳۷۷ روستای لرستان با مشکل کم آبی مواجه شوند و همین امر نیز رخ داد.

در این میان جمعی ازاهالی روستای ریخان دو با مراجعه به خبرنگار مهر در پلدختر از وضعیت کم آبی در روستای خود گلایه مند هستند و از مسئولان خواستند تدابیر لازم برای حل بی آبی آنها داشته باشند.

چشمه آب روستای ریخان دو از توابع بخش معمولان شهرستان پلدختر با جمعیت ۱۳۰ نفر و ۳۲ خانوار بر اثر خشکسالی خشک شده و این امر در فصل گرما اهالی را در مضیقه قرار داده به طوریکه صدای اعتراض آنها بلند شده است.

اهالی روستا به دلیل بی آب در مضیقه هستند

یکی از اهالی روستای ریخان دو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما اهالی روستا در این فصل گرما از نبود آب آشامیدنی در رنج و مضیقه به سر می بریم و کسی فریادرس نیست.

کاظم کاظمی افزود: اهالی روستا دیگر تاب و تحمل سختی ها و مشکلات ناشی از نبود آب آشامیدنی را ندارند و وضعیت به گونه ای است که برخی ساکنان روستا مهاجرت به شهر را بهترین راه برای غلبه بر مشکلات ناشی از بی آبی تشخیص دادند.

ایجاد بحران در روستای «ریخان» بر اثر کمبود آب

یکی دیگر از اهالی روستا به خبرنگار مهر می گوید: داشتن آب آشامیدنی حق اولیه مردم است این در حالیست که مردم روستای ریخان دو از این مایه حیاتی محروم و بی بهره اند.

فرزاد شیخی می افزاید: در این شرایط سخت و گرمای طاقت فرسا نبود آب آشامیدنی در روستا بحران هایی را ایجاد و امور اهالی را با مشکل مواجه کرده است.



یکی از زنان روستا نیز گفت: ما اهالی روستا از آب آشامیدنی که از امکانات اولیه است محروم هستیم به طوری که بر اثر خشکسالی، چشمه های روستاهای اطراف هم خشک شده است.

وی ادامه می دهد: ما اهالی روستا حتی برای تامین نیازهای خود مانند استحمام با مشکل مواجه هستیم.

مردم روستا یک ماه است آب ندارند/استفاده از آب آلوده رودخانه

رئیس شورای روستای ریخان دو به خبرنگار مهر در این رابطه می گوید: حدود یک ماه است بر اثر خشکسالی آب آشامیدنی روستا قطع شده و این امر مشکلات عدیده ای را برای اهالی روستا ایجاد کرده است.

محمدرضا آقا میرزایی افزود: اهالی روستا مجبور هستند از آب رودخانه که آلوده است استفاده کنند و این امر موجب شده بیشتر اهالی به بیماریهای روده ای و کلیوی مبتلا شده اند.

وی با بیان اینکه به شرکت آب و فاضلاب روستایی مراجعه و مشکلات اهالی و نبود آب آشامیدنی را با مسئول شرکت در میان گذاشته ایم می افزاید: در پی انعکاس مشکلات، شرکت آبفار قول مساعد داد در صورت تامین اعتبار لازم یک حلقه چاه جدید در این روستا حفر کند.

آبرسانی با تانکر به اهالی روستا در دستور کار قرار می گیرد

مدیر شعبه آبفار شهرستان پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید مشکلات اهالی روستای ریخان دو می گوید: چشمه روستا به عنوان تنها تامین کننده آب آشامیدنی روستا که زیر پوشش این شرکت است بر اثر خشکسالی های پی درپی سال های گذشته خشک شده و اهالی با مشکل تامین آب مواجه هستند.

حمید بهاروند می افزاید: به دنبال این هستیم که به صورت موقت با تانکر سیار مشکل آب آشامیدنی روستا را رفع کنیم و در اسرع وقت با حضور کارشناسان امور آب یک نقطه برای حفر چاه تعیین و مشخص کنیم.

مدیر شعبه آبفار پلدختر ابراز امیدواری کرد: با اختصاص اعتبار مورد نیاز بتوان با حفر یک حلقه چاه مشکل تامین آب آشامیدنی اهالی روستا ریخان دو را حل کرد.

بنابراین گزارش جنوب استان لرستان با رودخانه های سیمره و کشکان و مادیان رود، بار بخش عمده ای از تولید غلات استان را به دوش می کشد که با وقوع خشکسالی های ۱۳ سال گذشته در استان لرستان و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی شاهد مشکلات جدی در زمینه آب شرب در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و رومشکان بوده ایم.

سالانه چندین میلیارد متر مکعب آب از استان لرستان خارج می شود که ۶۳ درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و پشت سدهای دز، کرخه و کارون در استان خوزستان جمع می شود.

به علت اثرات زیانبار خشکسالی از سال ۱۳۷۸ تا کنون حدود ۴۵ حلقه از چاه های آب کشاورزی در پلدختر خشک شده و سایر چاه های فعال موجود به علت کاهش ۸ متری سطح آبهای زیرزمینی در دراز مدت، با کاهش ۳۵ تا ۷۰ درصدی آبدهی مواجه هستند.

همچنین به گفته رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر متوسط میزان رواناب خروجی ۵ رودخانه دائمی این شهرستان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون نسبت به میانگین دراز مدت بین ۷۰ تا ۸۵ درصد کاهش یافته و حتی رودخانه حیاتی کشکان نیز خشک شده است.