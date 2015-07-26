آتش بازی در جشن ملی استقلال سنگاپور (Reuters)

تظاهرات مردم یمن علیه حملات هوایی عربستان (gosanangelo)

کودک هندی در بازار قدیمی حومه دهلی (AP)

تصویر زیبا از انعکاس ابر روی شیشه خودرو هنگام مسابقه دوچرخه سواری بلژیک تا فرانسه (AP)

سیل و بارندگی در «هوئبی» چین حمل و نقل را به کلی فلج کرده است. (CFP)

برگزاری مسابقه دو با مانع در لیگ الماس «لندن» انگلیس (Reuters)

زن های لبنانی در سخنرانی «حسن نصرالله» رهبر حزب الله لبنان (csmonitor)

تجمع ضد دولتی مردم ژاپن برای محکوم کردن قوانین پیشنهادی «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور (Reuters)

چادر پناهندگان سوری نزدیک مرز اردن (gosanangelo)

شبیه سازی محل قرار گرفتن ماه و کره زمین در نمایشگاه «پکن» چین (China Daily)