۴۶۰ واحد خونی از قم به استان‌های نیازمند ارسال شد

قم - معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم از ارسال ۴۶۰ واحد خونی از قم به استان‌های دیگر خبر داد.

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی تیرماه تعداد سه هزار و ۷۰ نفر در قم جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از داوطلبان موفق به اهدای خون شدند.

وی گفت: طی این مدت نزدیک به چهار هزار و ۲۰۰ واحد خون و فرآورده‌های آن به مراکز درمانی سطح استان برای استفاده بیماران توزیع شده است.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم ادامه داد: طی یک ماه گذشته ۴۶۰ واحد خون جهت استفاده مراکز دیگر استانی به شبکه خون رسانی کشوری توسط انتقال خون قم ارسال شده است.

کبیری بیان کرد: لازم به ذکر است که میزان اهدا کنندگان مستمر در تیرماه امسال ۵۶ درصد بوده است که از میانگین کشوری بالاتر است که این امر نشان دهنده سلامتی و ایمنی خون است.

