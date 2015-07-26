به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر کرمان از معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار و مشاغل شهری، اموال و املاک و آمار و فن‌آوری اطلاعات بازدید کردند.

فتح‌الله مویدی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان در حاشیه‌ این بازدید چهار ساعته که زهرا لری و یوسف جعفری نیز حضور داشتند، با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت‌های خوبی در سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری در دست انجام است، گفت: ما هم در این بازدید اعلام آمادگی داریم که اگر طرحی نیاز به مصوبه‌ شورای اسلامی شهر دارد، پس از کار کارشناسی از طریق شهردار به شورا ارائه شود.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد تا با تصویب طرح‌های ارائه شده از سوی شهرداری، امسال شاهد تحرک بیشتری در معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری باشیم.

مویدی ادامه داد: بازدید از دیگر معاونت‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌های مناطق و سایر مراکز وابسته به شهرداری ادامه خواهد داشت تا ضمن بررسی روند کار واحدهای مختلف شهرداری، معاونان، مدیران سازمان‌ها و شهرداران مناطق مسایل و مشکلات را مطرح کنند تا برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه هدف از این بازدیدها کمک به شهرداری است و نه دخالت در کار اجرایی شهرداری؛ گفت: سازمان‌هایی که عملکرد خوبی دارند، مورد تشویق قرار می‌گیرند و از مدیرانی هم که فعال نیستند، می‌خواهیم تلاش بیش‌تری داشته باشند.

مویدی افزود: در این بازدید واحدهایی که مورد بازدید قرار گرفت، عملکرد خیلی خوبی داشتند و فقط یکی از سازمان‌ها مشکلاتی داشت که تذکرات لازم داده شد و درخواست کردیم تا با بررسی اساس‌نامه‌ سازمان و فعالیت این سازمان در سایر شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور، این سازمان نیز تحرک و فعالیت بیشتر و قابل قبولی داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان همچنین با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی برای عرضه‌ محصولات ارگانیک قول مساعد داده است، گفت: قرار بود چند محل برای عرضه‌ محصولات ارگانیک در شهر کرمان راه‌اندازی شود که به ‌زودی نخستین محل در خیابان ابوذر راه‌اندازی می‌شود.

چهارراه خواجو اصلاح می شود

شهردار منطقه سه از اصلاح هندسی چهارراه خواجو خبر داد.

علی خدادادی با بیان اینکه طرح رفوژ بلوار آیت الله صالحی آغاز شده است، افزود: همچنین طرح اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید قندی و ایجاد فضای سبز جزیره ای در بزرگراه امام در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه روزانه سه کامیون آسفالت جهت لکه گیری معابر منطقه سه استفاده می شود، تصریح کرد: در راستای تسهیل عبور و مرور دانشجویان، ساماندهی ضلع شرقی بلوار ولی عصر جنب خوابگاه بوستان انجام شده و به زودی گل کاری می شود.

برپایی سیرک خورشید در مجموعه شهربازی کرمان

مدیرعامل مجموعه شهربازی کرمان از برپایی سیرک خورشید در این مجموعه خبر داد.

رسول تولایی گفت: سیرک خورشید برای اولین بار در شهربازی کرمان در حال برپایی برنامه های شاد و مفرح است.

وی اظهار داشت: برنامه سیرک به مدت یک هفته و هر روز در دو سانس 20 و 30 و 22 برای علاقه مندان برنامه اجرا می کند.

تولایی ادامه داد: آتش بازی، شعبده بازی و ژانگولر و آکروبات از جمله برنامه های شاد و جذاب تدارک دیده سیرک است.