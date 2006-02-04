ايران پادشاهي دلار آمريكا را تهديد مي كند// اقتصاد آمريكا هم اكنون در معرض خطر قرار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه خبري "ورلد نت ديلي"، كورسي معتقد است تصميم ايران براي تاسيس بورس نفتي و مبادله نفت با واحد پول يورو موجبات واهمه آمريكا از كاهش قدرت دلار را فراهم آورده است.

بر اساس اين گزارش، ايران از سال 2003 شروع به مبادله نفت صادراتي خود با يورو كرده است و شديدا به دنبال راه اندازي بورس نفتي بر مبناي يورو مي باشد.

كورسي معتقد است بورس نفتي ايران كه قرار است به زودي راه اندازي شود توان رقابت با بورسهاي نيويورك و لندن را خواهد داشت، اما با اين تفاوت كه در بورس ايران يورو مبناي مبادلات قرار خواهد داشت و نه دلار آمريكا.

درحال حاضربورسهاي نيويورك و لندن ازسه نفت وست تگزاس اينترمدييت، برنت نروژ، و نفت دوبي به عنوان مبناي مبادلات نفتي خود استفاده مي كنند كه ايران قصد دارد با تاسيس بورس نفتي خود نفت مبناي چهارمي معرفي كند كه بر اساس يورو قيمت گذاري خواهد شد.

كورسي معتقد است تصميم گيران اقتصادي آمريكا اكنون شديدا به توان رقابت يوروبا دلارپي برده اند و تصميمات سياسي آمريكا نيز بر اين اساس گرفته مي شود.

وي معتقد است علت اصلي حمله آمريكا به عراق داشتن تسليحات كشتار جمعي توسط اين كشور نبود، بلكه علت آن تلاش عراق براي مبادله نفت بر اساس يورو بود.

از سال 2000 عراق اين اجازه را يافت تا در برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل نفت صادراتي خود را بر اساس واحد پول يورو به فروش برساند. همچنين سازمان ملل به عراق اجازه داد 10 ميليارد دلار از ذخاير ناشي از درآمد نفت صادراتي خود را از دلار به يورو تبديل كند.

اين گزارش حاكي است، هم اكنون بسياري از منتقدان دولت آمريكا متفق القول هستند كه دليل اصلي حمله آمريكا به عراق ترس آمريكا از سرنگوني پادشاهي دلار در بازار جهاني نفت بوده است.

كورسي مي افزايد، دليل اصلي فشارهاي فعلي آمريكا به ايران نيز همين توان ايران در ضربه زدن به دلار است و نه دستيابي به سلاح هسته اي.

هم اكنون 70 درصد از ذخاير ارز خارجي در سطح جهاني به صورت دلار است و با توجه به تلاش ايران براي استفاده از يورو در مبادلات نفتي، به نظر مي رسد در سالهاي آينده قدرت دلار در بازار جهاني نفت شديدا كاهش يابد كه اين امر مطمئنا به اقتصاد آمريكا شديدا ضربه خواهد زد.

دولت آمريكا براي فروش بدهي هاي خزانه داري و كاهش كسري بودجه هاي متوالي شديدا به ذخاير ارز بين المللي دلاري وابسته است و حتي در صورتيكه تسلط دلار در بازار نفت به 60 درصد كاهش يابد، اقتصاد آمريكا شديدا آسيب خواهد ديد.

كورسي مي افزايد، در حاليكه اكثر آمريكايي ها در رابطه با تهديد ايران نسبت به اقتصاد آمريكا كاملا ناآگاه هستند، در مقابل، ايراني ها كه اكثر دولتمردان آن را كارشناسان اقتصادي خبره تشكيل مي دهند، از قدرت خود در ضربه زدن به اقتصاد آمريكا آگاه هستند.

كورسي مي افزايد، اكنون كل جهان اسلام دريافته اند كه اقتصاد آمريكا ديگر داراي ارزي كه از پشتوانه قوي طلا برخوردار باشد، نيست و اقتصاد اين كشور هم اكنون در معرض خطر قرار دارد.وي معتقد است، آمريكا براي حفظ ثبات اقتصادي خود مي بايستي هر چه سريع تر روي به دلاري بياورد كه از پشتوانه طلا برخوردار باشد.

كورسي معتقد است هرگونه تهديد عليه دلارهاي نفتي موجب تضعيف برنامه هاي اجتماعي درآمريكا خواهد شد وبي ثباتي اجتماعي اين كشور را فراهم خواهد آورد.

كورسي براي اثبات ادعاي خود مبني بر ترس آمريكا و اسرائيل از بورس نفتي ايران به زمان يكسان تاسيس بورس نفتي ايران (ماه مارس) و موعد زماني اسرائيل نسبت به پايان راه حل ديپلماتيك برنامه هسته اي ايران اشاره مي كند.