گزارش كميسيون برنامه درمورد تفريغ بودجه سال 1382/ ساماندهي شهريه دانشگاه ها/ منطقي كردن سود تسهيلات بانكي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گزارش شور اول كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد طرح ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراكز اموزش عالي ، گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي)، گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، در دستور كار اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

قرائت گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ بودجه سال 1382 كل كشور نيز در دستور جلسات علني اين هفته مجلس قرار دارد.

همچنين گزارش شور اول كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد رد لايحه طرح مستثني شدن موقوفات از قوانين مربوط به اراضي موات، جنگل ها و مراتع و منابع ملي ، گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درمورد سوال عباسعلي اختري نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر از وزير جهاد كشاورزي، گزارش كميسيون كشاورزي، آب ومنابع طبيعي در مورد سوال حميد زنگنه و محمد سعيد انصاري نمايندگان اهواز وآبادان از وزير جهاد كشاورزي، از ديگر دستور كار اين هفته مجلس است.

گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد لايحه توسعه محدوده مناطق آزاد تجاري -صنعتي قشم و چابهار، گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد رد لايحه تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راحع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن، گزارش كميسيون اقتصادي درمورد لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)، در دستور اين هفته مجلس قرار دارد.

همچنين چند لايحه موافقتنامه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران و چند دولت خارجي نيز دستور كار ديگر مجلس در هفته جاري است.