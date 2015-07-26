به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پیکان تهران عصر چهارشنبه هفته گذشته و پس از صدور رای نهایی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به مدت سه روز تعطیل شد، از صبح امروز یکشنبه دوباره در ورزشگاه ایرانخودرو آغاز شد.

البته در این تمرین علیرضا مرزبان به دلیل سفر به آلمان حضور نداشت اما این مربی روز چهارشنبه به ایران باز می‌گردد تا برنامه‌های آماده‌سازی تیم را زیر نظر بگیرد.

پیکانی‌ها که پس از رای اولیه کمیته استیاف خود را برای حضور در لیگ برتر آماده می‌کردند، از امروز باید برای حضور در لیگ دسته اول، تمرینات آماده‌سازی را انجام دهند.