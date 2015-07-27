بی توجهی به گزارش های هواشناسی هزینه سنگینی دارد

غفور فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هشدارهای هواشناسی از طریق صدا وسیمای مرکز قزوین در اخبار ساعت ۱۹ و ۲۲ روز پنجشنبه به صورت تصویری و نیز بخش خبری رادیو در ساعت ۱۱ صبح روز ۲۸ تیرماه اعلام شد که مردم در حاشیه رودخانه ها قرار نگیرند.

وی افزود: در این اطلاعات وزش باد شدید و سرعت بالا و کاهش دما پیش بینی شد که بیشترین بارش در آبیک و ارتفاعات الموت صورت گرفت.

فلاح بیان کرد: بسیاری از مردم و مسافران به این توصیه توجه کردند و اگر این هشدار نبود مطمئن باشید اسیب ها بیشتر می شد.

قزوین و کردستان موفق عمل کردند

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: هواشناسی قزوین و کردستان در حادثه اخیر بسیار موفق و خوب عمل کرد و با دقیق ترین پیش بینی از سوی مرکز مورد تقدیر قرار گرفتند و در این زمینه همکاران هواشناسی به رسالت مهم خود بخوبی عمل کردند.

مردم توصیه های هواشناسی را جدی بگیرند

فلاح یادآورشد: از مردم انتظار داریم با بروز اینگونه حوادث هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و بدانند خطا در این زمینه بسیار اندک است و اگر نسبت به گزارش های هواشناسی بی تفاوت باشند حتما آسیب خواهند دید.

وی گفت: شهروندان لازم است در هنگام مسافرت به مناطق شمالی و کوهستانی حتما از شرایط جوی که در گزارش های ادارات هواشناسی اعلام می شود مطلع شوند و به توصیه های کارشناسی توجه کنند تا بتوانند با آمادگی بیشتری در صورت بروز حادثه با آن مقابله کنند.