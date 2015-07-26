به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، در مجموعه عملیات های گسترده ضد تروریستی اخیر در ترکیه، بیش از ۶۰۰ مظنون به اقدامات تروریستی در چندین استان این کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

تنها در یورش های امروز پلیس به ۴۴ خانه در استان «دیار بکر» در جنوب ترکیه، ۲۱ مظنون پ ک ک بازداشت و مقادیری اسلحه و اسناد مربوط به این گروه کشف و ضبط گردیده است.

در عملیات دیگری که در شهر «غازیان تپ» انجام شد، پلیس ترکیه موفق شد ۲۸ نفر از جمله ۱۳ تبعه خارجی مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش را بازداشت نماید.

در جریان انفجار دوشنبه گذشته در شهر «سوروج» در جنوب شرقی ترکیه، ۳۲ نفر کشته شدند. مقامات ترکیه این اقدام تروریستی را محکوم و بر عزم این کشور برای مبارزه با تروریست ها تأکید کرده بودند.

این در حالیست که به نوشته این روزنامه چاپ ترکیه، ترکیه مدت زیادی است که به چشم پوشی از سفر تروریست ها از مرز این کشور به سوریه متهم می باشد.