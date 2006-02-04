طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهاي به شوراي امنيت ، يك فوريتش در جلسه علني ششم مهرماه تصويب گرديد و در جلسه علني اول آذرماه مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل دستور وابلاغيه رئيس جمهوري نيز كه به مهندس رضا آقازاده معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ابلاغ شده بدين شرح است :
سازمان انرژي اتمي ايران
قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهاي به شوراي امنيت كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 173489/476 مورخ 13/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
22/9/84
متن كامل نامه شماره173489/476 مورخ 13/9/1384 رئيس مجلس به رئيس جمهور براي تعليق همكاريهاي داوطلبانه با آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز از سوي خبرگزاري مهر منتشر مي شود:
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهاي به شوراي امنيت كه با عنوان طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/7/1384 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 1/9/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراياسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
همچنين متن ماده واحده مصوب مجلس با عنوان "قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهاي به شوراي امنيت" نيز چنين است:
ماده واحده ـ دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت كليه همكاريهاي داوطلبانه خود را با آژانس بينالمللي انرژي اتمي به تعليق درآورد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ اول آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1384 بهتأييد شوراي نگهبان رسيد.
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