روزانه دو تا سه نفر به بیماران دیالیزی فارس اضافه می شوند

نادر معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با ضمن اظهار نگرانی از اینکه روزانه بین دو تا سه نفر به بیماری کلیوی در استان اضافه می شوند، افزود: این میزان ابتلا به بیماران کلیوی روزانه در استان بسیار نگران کننده است از این رو مردم باید ماهیانه نسبت به چکاپ خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل مهم ابتلا به بیماری افزایش استفاده از فست فود در بین مردم شیراز است به همین دلیل مردم باید در مصرف فست فودها رعایت کنند.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس با تاکید بر ضرورت توجه به رژیم غذایی اظهار داشت: متاسفانه مردم شیراز و استان به این موضوع توجه نداشته و آمار روزانه ابتلا به بیماری کلیوی و دیالیز در سطح استان بسیار بالاست از این رو باید به هشدارهای پزشکی در این خصوص توجه شود.

وی بر ضرورت توجه به ورزش نیز تاکید کرد و افزود: مردم باید در برنامه های روزانه خود نیم ساعت ورزش را نیز مورد توجه قرار دهند زیرا ورزش کردن خطر ابتلا به بیماری های کلیوی را کاهش می دهد.

ضرورت توجه خیرین برای راه اندازی مرکز دوم انجمن حمایت از بیماران کلیوی

معینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این انجمن یک انجمن خیریه است، بیان کرد: در این راستا انجمن همواره نیازمند کمک خیرین است زیرا خود انجمن به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بیماران کلیوی نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص خیرین باید برای راه اندازی مرکز دوم انجمن حمایت از بیماران کلیوی در سطح استان همکاری کنند زیرا از اقصی نقاط کشور برای پیوند به استان مراجعه می کنند.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس افزود: در حال حاضر فقط یک خوابگاه از سوی انجمن برای همراهان و اقامت بیماران در نظر گرفته شده که با توجه به میزان مراجعه این خوابگاه جوابگو نیست.

وی اظهار داشت: در این خصوص انجمن دست یاری به سوی خیرین دراز کرده تا مانند همیشه از بیماران کلیوی حمایت کرده و در صورتی که دارای ملک یا اموالی هستند که می شود در راه انجمن وقف کرد از این اقدام کوتاهی نکنند.

معینی اظهار کرد: امروزه در شیراز بیش ازهفت نوع عمل تخصصی پیوندهایی از قبیل پانکراس، کبد، معده، لوزالمعده، طحال، کلیه، پوست وهمچنین قرنیه چشم توسط پزشکان مجرب در بیمارستان نمازی شیراز انجام می شود.