قوانين مجازات سربازان غايب و فراري تغيير نمي كند

سردار بهمن كارگر معاون نظام وظيفه عمومي ناجا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، با اشاره به انواع مجازاتهاي تعيين شده براي سربازان فراري يا غايب گفت : سربازان غايب يا فراري بسته به نوع عمل خود مجازات مي شوند.

وي افزود : به عنوان نمونه سربازان غايب نه حق انجام هيچ معامله و يا هيچ گونه فعاليتي كه نياز به ثبت داشته باشد را ندارند ، ضمن آنكه حق خروج از كشور و يا داشتن گواهينامه نيز از آنها صلب مي شود.

معاون نظام وظيفه عمومي ناجا ادامه داد : در همين زمينه سربازان فراري نيز علاوه براعمال موارد فوق ، بسته به نوع و مدت متواري بودن به اضافه خدمت محكوم و يا در دادگاه محاكمه مي شوند.

وي اظهار داشت : چنانچه مدت متواري بودن از ميزان معيني بيشتر شود سرباز خاطي مي بايست دوباره از ابتدا دوره سربازي رابگذراند.

كارگر در پايان با رد اين انتقاد كه قوانين مجازات سربازان فوق قديمي و فاقد كارايي لازم در جامعه كنوني است ، مي گويد : قوانين موجود براي مجازات سربازان فراري يا غايب توانسته تا حدود زيادي از پيشرفت يا ادامه آنها جلوگيري كرده و به همين دليل در حال حاضر نيازي به تغيير آن احساس نمي شود .