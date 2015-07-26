اقتصاد مقاومتی راهکار همیشگی رونق اقتصادی دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با وی که ظهر یکشنبه در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد اقتصاد مقاومتی را راهکاری همیشگی برای رونق اقتصادی کشورها دانست.
وی با بیان این که برخی اقتصاد مقاومتی را راهکاری در دوران بحران معرفی میکنند، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید داشتند، لزوماً برای مواقع بحران نیست، گرچه در بحران نمود آن بیشتر است، ولی این اقتصاد واقعیتی است که هر ملی که بتواند بر آن تأکید کنند و خود را با آن اجین کنند، به پیروزی می رسند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به توجه کشورهای توسعه یافته به اقتصاد مقاومتی قبل از پیشرفتشان گفت: چینیها، فرانسویها، آلمانیها، امریکاییها و برخی کشورهای توسعه یافته که درگذشته در شرایط امروزی نبودند، با اقتصاد مقاومتی به جایگاه امروزی دست یافتهاند.
وی با اشاره به وجود گسترده محصولات چینی در سراسر جهان گفت: امروزه نیز در اوج گرفتاریها و مشکلات اقتصادی، محصولات چینی از صنایع خرد و کلان در جهان نفوذ یافته و به ایران نیز آمده است.
حجت الاسلام سعیدی با بیان این که برای استفاده مردم از تولیدات داخلی، کار فرهنگی تنها بخشی از تأثیرگذاری را دارد، گفت: مردم با فشار تحریم و فعالیتهای رسانهای و توصیه و از این قبیل فرهنگ سازیها، تنها تا حدودی با اقتصاد مقاومتی همراهی میکنند، ولی بخش عمده تأثیرگذاری بر اساس نیازهایشان است که تولیدات ایرانی باید با سازوکارهای اقتصادی مناسب به آنها پاسخ دهد.
وی افزود: ما باید همت خود را بیشتر کنیم و مقداری نیز به برخی عرصهها که مد نظر مردم است، توجه کنیم. به عنوان مثال در عرصه تولید و صنعت، باید ببینیم عقلای دنیا در عرصه هایی که پیشرفت کرده اند، چه مسیری را رفته اند.
امام جمعه قم از جمله کارهای درست آنها، تعهد نسبت به تولیدات و محصولاتشان برشمرد و افزود: اگر ما مردم را به استفاده از تولیدات داخلی تشویق کنیم، این دعوت موقعی تأثیرگذار خواهد بود که صنعت ما نسبت به تولیدات خود اهتمام و تعهد داشته باشند.
وی تأکید کرد: ما استفاده از تولیدات داخلی را حمایت میکنیم و از سویی به تولیدکنندگان توصیه میکنیم که کیفیت خود را تقویت کنند تا مردم نیز به سمت استفاده از تولیدات داخلی گرایش یابند.
در ابتدای این دیدار، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار داشت: ۹۶ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند، چرا که در صنعت جهان، صنایع کوچک نقش بسزایی در اقتصاد کشورها دارند،
امیر هوشنگ طیبینژاد ادامه داد: امروز سرمایهگذارانی که در عرصه اشتغال و صنعت حضور دارند، ضمن اینکه موجب رونق اقتصاد کشور میشوند، نقش زیادی نیز در اشتغال زایی ایفا میکنند؛ امروزه بزرگترین آسیبهای اجتماعی و فرهنگی به دلیل بی کاری است که توسعه سرمایهگذاری موجب توسعه اشتغال شده و از بروز این آسیبها جلوگیری میکند.
