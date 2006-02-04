كاهش 86 هزار ميليارد ريالي حجم بودجه كاملا منطقي است

اصغر گرانمايه پوردرگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، نامه رييس كميسيون برنامه وبودجه به سازمان مديريت را مبني بركاهش 86 هزار ميلياردي حجم بودجه را بسيار منطقي عنوان كرد و اذعان داشت: به منظور جلوگيري از اثار تورمي اعتبارات سال 1385 سقف اعتبارات جاري بايد به ميزان اعتبارات سال 84 تصويب شود.

گرانمايه پوربرداشت 14 ميليارد دلاري ازحساب ذخيره ارزي را به منظور اجرايي كردن پروژه هاي عمراني بسيارتورم زاعنوان كرد وگفت: حجم اعتبارات عمراني هم بايد به اندازه اعتبارات عمراني سال 1384 به اضافه 20 درصد افزايش تصويب شود.

وي بودجه سال 1385 را يك بودجه كاملا انبساطي عنوان كرد وگفت: بودجه سال 1385 يك بودجه كاملا انبساطي است بنابراين اگر مهارنشود تورم را به شدت افزايش مي دهد.

گرانمايه درادامه ازتصويب كاهش حجم بودجه هاي عمراني وجاري در سال85 خبر داد وگفت: بسياري ازنمايندگان مجلس به توافق رسيده اند كه حجم بودجه هاي جاري وعمراني كاهش يابد.

وي درادامه يكي ازدلايل اصلي ارائه متمم دربودجه سال 1384 را افزايش اعتبارات جاري در سال گذشته عنوان كرد وگفت: به منظورجلوگيري از ارائه متمم در سال 85 بودجه جاري به شدت بايد كاهش پيدا كند.

گرانمايه درادامه افزايش 30 درصدي حجم بودجه شركت هاي دولتي را تورم زا عنوان كرد وگفت : افزايش حجم بودجه شركت هاي دولتي موجب بزرگ شدن حجم دولت مي شود بنابراين بايد به شدت كاسته شود.