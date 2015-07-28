خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان جم در بخش گرم و خشک کشور واقع شده است و با کمبود شدید منابع آبی روبرو است که این موضوع باعث شده تا آب این شهرستان در وضعیتی بحرانی قرار گیرد.

کمبود آب از معضلات جدید و بسیار جدی شهرستان جم است و تاخیر اجرای طرح آبخیزداری شهرستان جم نگرانی‌ها را زیاد کرده است که نکند خدای نکرده بخواهیم فاتحه آب شهرستان سرسبز جم را بخوانیم.

شهرستان جم که در گذشته یکی از سرسبزترین نقاط استان بوشهر و پرآب‌ترین مناطق استان بوده است در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه تامین آب مواجه شده است که عوامل متعددی دست در دست همدیگر داده‌اند تا وضعیت آب جم از شرایط بحرانی فراتر رود.

بسیاری از خطوط انتقال آب در شهرستان جم فرسوده است و این موضوع باعث می‌شود تا بخش قابل توجهی از آب شرب شهرستان جم به هدر رود و این موضوع باعث می‌شود تا در زمان اوج مصرف آب، مشکلاتی برای تامین آب مورد نیاز وجود داشته باشد.

دشت ریز و دشت جم در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب آب در شهرستان جم، اظهار داشت: وضعیت آب در جم فراتر از شرایط بحرانی است.

شاپور رجایی با ارائه آماری در خصوص وضعیت دو دشت جم و ریز بیان داشت: در دشت جم، محدوده بهرحاج نوشاد، محدوده بهارستان و چاهگچی و نیز محدوده اسلام آباد در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و در ۸ سال اخیر بیش از ۹ متر افت آب داشته‌اند که از نرم ۸۰ سانتی افت آب سالیانه دشت جم نیز بالاتر است.

وی افت آب در دشت ریز را به مراتب نگران کننده‌تر دانست و اضافه کرد: در محدوده تنگمان و تل حاج نوشاد در طی سال ۸۴ تاکنون به ترتیب ۱۹ و ۱۸ متر افت ایستایی داشته‌ایم که وضعیت این دشت را بحرانی‌تر نشان می‌دهد.

رجایی با اشاره به کاهش بارندگی در سال گذشته تصریح کرد: برای اولین بار شاهد افت سطح ایستابی در فصل زمستان و بهمن در شهرستان جم بودیم که این وضعیت بی سابقه است.

در زمینه برخورد با متخلفین اغماضی نمی‌شود

وی از بین رفتن تمام باغ‌های جم را در صورت ادامه این روند حتمی دانست و عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر در شهرستان جم با انتقال آب به خارج از محدوده روبرو بوده‌ایم که با توجه به وضعیت بحرانی آب، هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد پذیرفت و چاه‌های متخلفین پلمپ و طبق قانون برخورد خواهد شد.

شاپور رجایی با اشاره به نگرانی‌های کشاورزان در خصوص پلمپ چاه‌ها و ممانعت از کشت‌های خارج از فصل نیز اظهار داشت: آنچه مشخص است اینکه منابع آب شهرستان دیگر ظرفیت برداشت بیشتر را ندارند و ادامه این روند طی چند سال آینده، دشت‌های جم و ریز را به طور کامل خشک خواهد کرد.

وی از معرفی مجدد دو دشت جم و ریز با اضافه برداشت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب به عنوان دشت ممنوعه، آن هم تا ۵ سال توسط وزارت نیرو خبر داد و بیان کرد: برای خروج از این وضعیت باید کشت‌های شهرستان ضابطه‌مند شده و از کشت‌های خارج از فصل و انتقال آب نیز به جد خودداری شود.

کشت های فضای باز و خارج از فصل باید محدود و ممنوع شود

رجایی با تاکید بر اینکه آمار برداشت آب در شهرستان به صورت دقیق انجام می شود ادامه داد: ۶۵ درصد برداشت آب شهرستان جم در بخش کشاورزی و ۳۵ درصد نیز در سایر مصارف است که در بخش کشاورزی، کشت های فضای باز و خارج از فصل باید محدود و ممنوع شود و توسعه کشت مرکبات نیز در شرایط کنونی انجام نشود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا در راستای کاهش مصرف آب، سطح چمن شهرها در حال کاهش است که با توجه به وضعیت آب جم، چمن کاری در این شهرستان نیز باید کاهش یابد.

وی با اشاره به حفر ۶۸ چاه غیر مجاز در ۵ سال اخیر اظهار داشت: بخشی از این چاه ها پر شده است و در آینده نزدیک نیز چاه های غیر مجاز با اولویت چاه های حفر شده پس از سال ۸۵، بدون اغماض پر می شود.

برای احیا منابع آب جم باید محدودیت هایی در منطقه اعمال شود

رجایی اولویت کنونی شهرستان جم را حفظ آب شرب و باغات شهرستان جم عنوان کرد و افزود: مردم نقش بسیار موثری در احیای منابع آب دارند و باید از ظرفیت آنان برای همراهی در حل این مشکل استفاده کرد.

وی احیای منابع آب شهرستان جم طی سال‌های آینده را امکان‌پذیر دانست و خاطرنشان کرد: برش طرح احیا و تعادل بخشی دشت جم و ریز در حال آماده‌سازی است و با همکاری مردم و مسئولین حسب برنامه زمان‌بندی با اجرای برخی محدودیت‌ها در برداشت آب می توان منابع آب جم را احیا کرد.

رجایی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح آبخیزداری در شهرستان جم، شاهد بهبود وضعیت آب این شهرستان در سریع ترین زمان ممکن باشیم.

طرح آبخیزداری و آب‌خوان‌داری در جم اجرا شود

رئیس شورای اسلامی شهرستان جم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت آب در شهرستان جم را اسفناک توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به مصرف زیاد آب در تابستان و لزوم تامین آب شرب مردم، حل بحران آب در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.

علی پریشان احیای طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری را نیز لازمه تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: در صورت عدم اجرای این طرح‌ها، همین کشاورزی باقی مانده در جم نیز رو به زوال خواهد رفت.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی آب شهرستان جم، از سه پروژه بزرگ انتقال آب دریا، آبخیزداری و سد باغان به عنوان راهکارهای اساسی برای برون رفت از بحران یاد کرد و افزود: همه دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

سوء مدیریت آب در جم وجود دارد

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان جم دچار بحران آبی شده است و این را همه می‌دانند.

مصطفی نصیری افزود: موضوع قابل تامل این است که بیش از آنکه کمبود آب وجود داشته باشد سوء مدیریت آب وجود دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین هدر رفت فعلی آب در جم در بخش کشاورزی، صنعت و فرسودگی شبکه آبرسانی است.

نصیری بیان داشت: یکی از مطالبات اصلی مردم، علاوه بر مدیریت تنظیم آب در بخش کشاورزی و صنعت، تعویض و اصلاح و تعمیر شبکه فرسوده آبرسانی شهرستان جم است.

با اجرای سه پروژه آبی جم وضعیت آب منطقه جم و ریز بهبود می یابد

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: یکی از اولویت‌های کار ما در ایام وکالت مردم شریف منطقه پیگیری در زمینه بحران آب بوده است.

حجت الاسلام موسی احمدی با بیان اینکه بحران کم آبی در منطقه جدی است، تصریح کرد: تداوم خشكسالی و برداشت بی‌رويه آب از سفره‌های زيرزمينی، تامين آب شرب شهرستان جم را با مشكل روبرو كرده است.

وی پروژه سد سرچشمه باغان که در ماه های قبل کلنگ زنی شد بسیار مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در زمینه چند پروژه آبی جم، تلاش‌های فراوانی داشته‌ام.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای طرح آبخیزداری، سد سرچشمه باغان و همچنین آب‌شیرین‌کن‌ها می‌توان به بهبود وضعیت فعلی آب شهرستان جم امیدوار بود.

احمدی به تذکر شفاهی هفته گذشته خود در صحن مجلس به هیئت دولت در زمینه وضعیت بحرانی آب در منطقه اشاره کرد و افزود: امیدواریم پروژه آب‌شیرین‌کن‌ها زودتر اجرایی شوند.

مشکل آب جم با نگاه کلان قابل حل است

مدیر آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات آب در شهرستان جم گفت: خشکسالی‌های اخیر، استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی برای صنایع، نرخ رشد بالای جمعیت در شهرستان جم و مهاجر پذیر بودن و هدر رفت آب را از علل کم آبی در شهرستان جم عنوان کرد.

روح الله طاهریان پور با بیان اینکه مشکل آب شهرستان جم با نگاه کلان و ملی حل شدنی است بیان داشت: استان بوشهر در وضعیت بحرانی آب قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیشتر آب مصرفی استان از استان های همجوار است افزود: منابع آبی استان بوشهر نیز به شدت کاهش یافته است.

طاهریان‌پور گفت: برای تامین کسری آب روستائیان شهرستان جم عملیات حفر و کف‌شکنی چندین چاه آغاز شده است. اجرای این طرح‌ها در راستای کاهش بحران کمبود آب در روستاهای جم صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به بروز پدیده خشکسالی و تشدید آن در پی کاهش بارندگی، میزان آبدهی چاه‌های آب آشامیدنی، همه تلاش خود در راستای تامین آب مردم انجام خواهیم داد.

وضعیت آب جم فراتر از بحران است

فرماندار شهرستان جم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شرایط آب شهرستان جم فراتر از بحران است.

فتح‌الله نوروزی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت آب شهرستان جم مورد غفلت شدید و ضعف مدیریت در سالیان گذشته قرار گرفته است و اگر قرار است این بحران حل شود نیازمند عزم جدی و قرار گرفتن در اولویت اول نگاه استان است.

وی اظهار داشت: وضعیت آب جم از تعارف گذشته است و نیاز است راهکارهای حل مشکل با جدیت و همدلی پیگیری و اجرایی شود.

نوروزی افزود: با تاکید بر اینکه اعتبارات قطره چکانی جوابگوی مشکلات آب شهرستان نبوده و نخواهد بود تصریح کرد: قطعا موضوع آب را به عنوان اولویت اول در اعتبارات شهرستان خواهیم دید اما رفع مشکلات زیرساختی آب شهرستان، فراتر از توان اعتباری شهرستان است و لازم است مدیران آب استان نیز در این زمینه حمایت ویژه را داشته باشند.

وی با اشاره به کشت بی رویه گوجه، خیار و هندوانه در فضای باز در سال های قبل را یکی از عوامل تشدید کننده و تهدید کننده منابع آبی جم برشمرد و بیان داشت: آنچه مشخص است اینکه شهرستان جم همواره به داشتن باغ‌های مرکبات و خرما معروف بوده است و قطعا کشت‌های فضای باز هیچ توجیهی ندارد.

فرماندار جم با تاکید بر لزوم تسریع در بهره‌برداری از خط انتقال آب شیرین از دریا به جم اظهار داشت: با توجه به تنگناهای موجود شهرستان در حوزه آب، امید است این خط انتقال که نقش حیاتی در رفع مشکلات مردم دارد با نگاه ویژه وزارت نفت هر چه سریعتر تکمیل شود.

برداشت های بی‌رویه آب باعث شده تا منابع زیرزمینی آب شهرستان جم هر ساله با افت زیادی روبرو شود و این موضوع چراغ سفره‌های زیرزمینی جم را قرمز کرده است.

انتقال آب از دریا به شهرستان جم، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در کنار احداث سد باغان می‌تواند نسخه شفابخشی برای آب در شهرستان جم باشد که باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.

خبرنگار: ابراهیم قیصری