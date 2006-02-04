  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۹

نماينده ويژه رئيس جمهور براي رسيدگي به نامه هاي مردمي بوشهر در گفت و گو با "مهر" :

شكايات مردمي بوشهري ها به تهران مي آيد/ بوشهري ها 60 هزار نامه نوشتند/ هيچ نامه اي بي پاسخ نخواهد ماند

شكايات مردمي بوشهري ها به تهران مي آيد/ بوشهري ها 60 هزار نامه نوشتند/ هيچ نامه اي بي پاسخ نخواهد ماند

درطي سفر سه روزه رئيس جمهور و هيات دولت به استان بوشهر بيش از 60 هزار نامه در اين استان جمع آوري شده است.

مهندس عباسي نماينده ويژه رئيس جمهور براي رسيدگي به نامه هاي مردمي استان بوشهر در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت : به غير از نامه هايي كه در استانداري بوشهر با نظارت ما در حال بررسي است، شكايات مردمي و ابراز محبت شهروندان كه در قابل نامه هايي انعكاس يافته، پس از بررسي به تهران انتقال مي يابد.

وي افزود : در عين حال كه همچنان مردم نامه هاي خود را به استانداري تحويل مي دهند در حال بررسي و تفكيك نامه ها هستيم و در موارد مورد نياز با حضورمسئولان استان دستورات لازم نيز داده مي شود.

عباسي اظهار داشت : از لحاظ كار سيستماتيك، بررسي و تفكيك نامه ها، تقريبا تا دو روز ديگر به طول مي انجامد، اما براي پيگيري نامه ها حداقل تا دو هفته ديگر در اين استان خواهيم ماند تا حتي يك نامه راهم بي پاسخ نگذاريم. 

کد مطلب 286799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها