شماره ملي و كد پستي براي تمامي افراد ضرروي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر سيد محمد رضا آيت الهي در نشست خبري روز دوشنبه با تاكيد بر ايجاد فرهنگ ا ستفاده از كارت ملي درجامعه ، آن را داراي اعتبارقانوني عنوان كرد و گفت:" بخش نامه اي بدين منظور براي تمامي سازمانهاي دولتي نظير بانكها ، دفترخانه ها و ساير مراجعي كه به استفاده از اين كارتها نياز ميشود، ابلاغ شده است."

وي همچنين افزود:" افرادي كه پيش كارت اوليه را دريافت كرده اند مي توانند با مراجعه به مراكز ثبت احوال و تكيل فرم و ارائه مدارك لازم و يك قطعه عكس ، كارت ملي خود را دريافت كنند."

رييس سازمان ثبت احوال تعداد افراد داراي شماره ملي را 46 ميليون نفر معرفي كرد و افزود:" تمامي متولدين سال 68 به بعد شماره شناسنامه در نظر گرفته شده براي آنها مبين شماره ملي آنها است لذا عملا 55 ميليون نفر از شماره ملي خود مطلعند."

وي درمورد افراد داراي كارت ابلاغ كه تغييراتي در آدرس يا مشخصات آنها ايجاد شده است، گفت:" بعد از خرداد فرمهاي جديدي براي اين دسته افراد صادر خواهد شد كه با دريافت و تكميل و ارسال اين فرمها از طريق باجه ها پستي مي توانند تغييرات ايجاد شده را اعلام كنند."

دكتر آيت الهي با اشاره به افرادي كه فرم را تكيمل كرده اند ولي كارت ابلاغ را دريافت نكرده اند گفت:" در اين موارد اطلاعات تكميل شده قطعا مشكل داشته و با پايگاهها اطلاعاتي سازمان تطبيق نداشته است اين افراد تا پايان خرداد جهت تكميل مجدد فرم اقدام كنند و در مواردي كه اختلافات شناسايي شده است نامه اي از طرف سازمان به افراد ارسال ميشود تا براي اصلاح موارد مطروحه مراجعه كنند و كارت آنها صادر شود."

وي همچنين شماره تلفن گوياي 672959 را براي دريافت شماره ملي مردم معرقي كرد و گفت:"سازمان ثبت احوال جهت تسريع ابلاغ شماره ملي به مردم با شركت پست همكاري هاي موثري را صورت داده است."

بر طبق آمار ارائه شده توسط دكتر آيت الهي تعداد فرمهاي درخواست كارت شناسايي ملي در سال 80 ، 248 هزار و 27 فرم و در سال 81 ، 2 ميليون و 687 هزار و 961 فرم بوده است و تعداد كارت شناسايي توزيع شده 117 هزار و 642 مورد در سال 80 .و يك ميليون و 934 هزارو 527 مورد در سال 81 است.

وي همچنين كارتهاي اعلام وصول شده در سال 80 را 41 هزار و 524 كارت و در سال 81 يك ميليون و 546 هزارو 996 كارت خواند و ادامه داد : " فقط افراد بالاي 15 سال قادر به دريافت كارت ملي خواهند بود و افراد زير سن 15 سالگي مي بايست پيش كارتهاي توزيع شده را حفظ كرده و پس از رسيدن به سن قانوني با مراجعه به مراكز ثبت احوال اقدام به دريافت كارت ملي بكند."

رييس سازمان ثبت احوال كل كشور با يادآوري طرح تكريم ارباب رجوع گفت:" سازمان ثبت احوال در راستاي تحقق اين طرح اقدامات موثري در بهبود شاخصهاي كمي و كيفي سازمان در سراسر كشور انجام داده و توانسته است در اين مسير عنوان برترين را بدست آورد."

وي كاهش در دفعات مراجعه ارباب رجوع و كم كردن زمان انتظار خدمات رساني براي مردم را از جمله اقدامات صورت گرفته براي بهبود شاخصهاي كمي در عملكرد سازمان نام برد و افزود:" بدين منظور همكاري هاي با ساير دستگاهها مختلف دولتي و غير دولتي صورت گرفته است به عنوان نمونه مشاركت با سازمان آموزش و پرورش جهت پيگيري الصاق عكس دانش آموزان در حدود يك ميليون 200 مورد مراجعه را كاهش داد."

وي بكارگيري تجهيزات رايانه اي و چاپگر براي تحرير و تنظيم اسناد وگواهي هاي هويتي ، تمركز زدايي، بازنگري در دستورعملهاي اجراي در جهت رفاه مردم و تقويت پيش خوانهاي ارائه خدمات به مردم در قالب فعاليت هاي ده گردشي و كارآمد كردن ادارات و نمايندگي هاي سازمان ثبت احوال را از جمله برنامه هاي موجود براي بهبود عملكردهاي كيفي دانست.

دكتر آيت الهي همچنين از بررسي آيين نامه اي براي كاهش ازدحام در شهرهاي بزرگ و ايجاد زمينه هاي ارائه خدمات بيشتردر اين مناطق خبردااد و گفت:" هم اكنون اين طرح به منظور بررسي و تصويب نهايي به كميسيونهاي ويژه دولت ارجاع شده است و در دستور كار دولت قرار دارد."

مدير سازمان ثبت احوال در مورد افرادي كه ازدواج آنها به صورت رسمي ثبت نشده است، گفت:" اين افراد مي توانند با مراجعه به مراكز مربوطه مراتب را اعلام كنند و سند ازدواج رسمي دريافت كنند و در صورت داشتن فرزند نيز براي صدور شناسنامه اقدام كنند."

به گفته دكتر آيت الهي ، افراد غير ايراني كه با زنان ايراني ازدواج كرده اند تنها در صورت داشتن اقامت قانوني امكان صدور گواهي ولادت فرزندان آنها وجود دارد در غير اين صورت بايد براي رفع مشكلات اقامتي خود اقدام كنند."

وي همچنين از اجراي طرح آزمايشي صدور مكانيزه اسناد سجلي در سه استان گيلان ، فارس و سمنان خبر داد و گفت:" با اجراي اين طرح مشكلات احتمالي ناشي از دست نوشت بودن شناسنامه ها مرتفع مي شود و در صورت همكاري ساير ارگانها و تهيه تجهيزات لازم و كافي در اين مورد اجراي طرح مكانيزه شدن نظام ثبت احوال در سراسر كشور تسريع خواهد شد."

مدير سازمان ثبت احوال با اشاره به افزايش 7/1 در صدي صدور شناسنامه هاي جديد در سال 81 شمار آنها را از يك ميليون و 133 هزار و12 مورد در سال 80 به يك ميليون و 113 هزار و 741 در سال 81 نسبت به سال گذشته اعلام كرد و تعداد موارد تعويض شناسنامه و صدور شناسنامه هاي المثني را با رشد 5/17 درصدي از 687 هزار و 252 در سال 80 به 807 هزار و 472 مورد در سال 81 عنوان كرد و گفت:"در سال 80 براساس تصميم سازمان مبني بر ارائه شناسنامه اصل در قبال دريافت شناسنامه قبلي، ميزان تقاضا براي تعويض شناسنامه هاي كه از لحاظ ظاهري مشكل دار شده بودند به رغم گذشته رشد چشمگيري داشت."

وي همچنين موارد الصاق عكس به شناسنامه افراد را با رشد صعودي 9/1 درصدي از يك ميليون و 835 هزار و 837 مورد در سال 80 به 1 ميليون 870 هزار و 358 مورد درسال 81 دانست و ادامه داد:" در سال 80 به دنبال اجراي برنامه اي جامع در ثبت فوت هاي معوقه در كشور، كاهش چشمگير 6/23 در صدي در شمار ثبت فوت و صدور گواهي فوت داشتيم به طوريكه در سال 81 اين رقم معادل 806 هزار و 201 مورد و در سال 80 يك ميليون و 55 هزار و 274 مورد بود."

دكتر آيت الهي ثبت اختلاف سجلي را با رشد 25 درصدي از 103 هزار و 528 مورد در سال 80 به 130 هزار و 39 مورد در سال 81 اعلام كرد و افزود: " در سال 80 ، 152 هزار و 287 مورد خدمات رساني در ساير موارد سجلي داشتيم كه با توجه به 136 هزار و 795 مورد درسال 81 كاهش 2/10 درصدي را در اين مورد داشتيم."

وي تعداد دريافت تقاضاي كارت شناسايي را با 8/648 درصد افزايش از 424هزار مورد در سال 80 به 3 ميليون و 169 هزارو 845 مورد در سال 81 دانست و همچنين رشد موارد پاسخ به استعلامات سجلي را با توجه به 304 هزار و 495 مورد درسال 80 و 406 هزار 795 مورد در سال 81 ، 33 درصد عنوان كرد.

وي ادامه داد:" ثبت اعلام وقايع در اسناد سجلي در سال 80، 5 ميليون و 453 هزار و 41 مورد بود كه با كاهش 16/0 درصدي در سال 81 به 5 ميليون و 444 هزارو 438 مورد رسيد و همچنين موارد رفع مغايرتها سجلي در سال گذشته با رقمي معادل 686هزار و 420 به نسبت 336 هزار و 420 مورد در سال 80 رشدي 9/13 درصدي داشته است."

همچنين طبق آمار ارائه شده مجموع فعاليتهاي انجام گرفته در سال 80 ، 11 ميليون و 466 هزار و 66 مورد بوده است كه با توجه به 14 ميليون و 591 هزار و 339 مورد در سال 81 ، 25/27 درصد افزايش داشته است و تعداد ادارات و نمايندگي هاي موجود در كشور 480 و تعداد مراجعات صورت گرفته در سال 81 ، 12 ميليون 297 هزارو 873 مورد است.

