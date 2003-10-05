عضو انجمن نمايشگران عروسكي ،رنگ عروسك اختراع كرد

به گزارش خبر نگار هنري " مهر " اعضاي انجمن نمايشگران عروسكي روز گذشته طي نشستي كه در سالن كنفرانس خانه هنرمندان گردهم جمع شدند و به معرفي تازه هاي عروسكي خود پرداختند. در آغاز جلسه "شيوا مسعودي " بازرس انجمن نمايشگران عروسكي گزارشي از كار هاي تازه هيأ ت مديره اين انجمن داد و سپس علي پاكدست " رئيس انجمن سخنان بازرس انجمن را تكميل كرد و در ادامه " جهان نور مهر بخش " به معرفي ماده جديدي كه براي ساخت عروسك به تازگي كشف كرده است پرداخت. در ادامه ديگر اعضا نيز به معرفي عروسكها و آثار جديد خود پرداختند . همچنين به دليل استقبال اعضا از اين كارگاه هيأ ت مديره با ادامه اين كارگاههاي تخصصي به طور دائم موافقت كرد.

" جهان نور مهر بخش " به خبرنگار هنري " مهر" درباره كاربرد اين ماده جديد در عروسك سازي ، گفت : اين ماده يكي از موادي است كه در بخش رنگرزي نساجي براي ثابت كردن رنگها استفاده مي شود كه من با حل اين ماده در رنگ هاي حلال آب و استفاده از اين رنگها در ساخت عروسكهاي اسفنجي ، توانستم اين رنگها را ضد آب كنم به طوري كه با شست و شو اين رنگها اثر خود را ازدست نمي دهد.

وي در ادامه با بيان اين كه از اين ماده به جاي " پولي استر"( براق كننده ) در نقاشي هم مي توان استفاده كرد توضيح داد : مشكلي كه ما و تمام دنيا همواره دررنگ كردن عروسكهاي اسفنجي داشتيم نداشتن يك رنگ ضد آب بود رنگهايي كه با استفاده از آنها بتوان در مواقعي كه عروسكها كثيف مي شوند آنها را شست و اثر رنگشان شان ازبين نرود.

مسوول روابط عمومي انجمن نمايشگران عروسكي همچنين درباره استعفاي" ماندا كريمي " از هيأت مديره گفت : علي رغم خبريكي از خبر گزاريها طي گفت وگو با خانم كريمي استعفاي ايشان به خاطر اساس نامه انجمن نيست بلكه به دلايل گرفتاريهاي شخصي خانم كريمي است . وايشان هنوز عضو پيوسته انجمن نمايشگران عروسكي مي باشند و ما همواره از همكاري با اين هنرمند استقبال مي كنيم.

وي بااشاره به اين كه خانم كريمي در زمينه تئاتر عروسكي نيز سوابق ارزنده اي دارد بنابراين عضويت او در انجمن منافاتي با اساس نامه ندارد گفت : ما نيز مانند تمام نمايشگران عروسكي خواستارعضويت تمام هنرمندان عروسكي در انجمن خود هستيم و از ابتدا هم قرار بود محدوديتي در اين باره نباشد اما از طرفي بايد بپذيريم كه انجمن ما يكي از صنوف وابسته به خانه تئاتر است.

لازم به توضيح است طبق اساس نامه خانه تئاتر تنها نمايشگران عروسكي مي توانند عضو اين انجمن شوند كه در زمينه تئاتر عروسكي كار كرده باشند و عروسك گرداني در تلويزيون و سينما سابقه كار براي اعضا محسوب نمي شود .

"علي پاكدست " رئيس هيأت مديره ، "محمد اعلمي " معاون ، " مريم اقبالي " مسوول مالي ، " جهان نور مهر بخش " مسوول روابط عمومي ، " حسين نورايي " منشي ، " شيوا مسعودي " و " روشنك روشن " بازرسان اين انجمن هستند.