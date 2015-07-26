مهندسی تحمیل/ خداحافظ توافق خوب!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز در شماره روز دوشنبه پنجم مرداد خود در گزارشی به بررسی توافق هسته ای پرداخته و می نویسد:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی به صورت جدی به موضوع تشکیل کمیسیون بررسی برجام ورود کردند که بررسیها نشان میدهد عملا و در واقع، مجلس شورای اسلامی به واسطه فرآیند صورت گرفته برای توافق هستهای، تحت فشار است!
شواهد نشان میدهد مهندسی توافق به گونهای است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نمیتوانند درباره متن برجام اعمال نظر کنند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حالی در آزمون بررسی برجام قرار گرفتهاند که از یک سو متن جمعبندی برجام مصوبه آنها در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای را کاملا نقض کرده است و از سوی دیگر تعهدات تیم مذاکرهکننده به طرف آمریکایی حق اصلاح متن جمعبندی را از آنها سلب کرده است و از سوی دیگر قطعنامه شورای امنیت همانند یک چماق، هزینه رد متن جمعبندی را بالا برده است! در ادامه این گزارش به برخی دلایلی که نشان میدهد دست نمایندگان مجلس برای اصلاح مفاد خلاف قانون برجام بسته شده است، اشاره میشود!
احترام به ۲۱۳ نماینده مردم!
بررسیهای دقیقی که روی متن جمعبندی برجام انجام شده نشان میدهد نهتنها هیچ کدام از مفاد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای ملت ایران رعایت نشده بلکه جمعبندی برجام تمام مفاد این مصوبه مجلس شورای اسلامی را که با رای ۲۱۳ نماینده مردم تصویب شده بود نقض میکند! این در حالی است که در مصوبه مجلس تاکید شده است «هر گونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات این مصوبه در آن رعایت شده باشد». به گزارش «وطن امروز»، اما با این حال بند یک قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای ملت ایران میگوید: «لغو تحریمها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود». اما در متن جمعبندی برجام این بند از قانون نقض شده است، چراکه نه تحریمها لغو میشود و نه حتی تعلیق آنها نیز به صورت یکجا و کامل است. براساس متن جمعبندی برجام در آغاز اجرای تعهدات، تنها تعهدات و تحریمهای اتحادیه اروپایی «تعلیق» و نه لغو میشود و «لغو» تحریمهای اروپا بعد از ۸ سال (پس از اجرای تعهدات ایران) انجام خواهد شد بنابراین در آغاز تعهدات، تنها تحریمهای اتحادیه اروپایی مورد تخفیف قرار میگیرد. همین شرایط تا حدودی درباره تحریمهای آمریکا نیز صادق است. تحریمهای آمریکا نیز نه لغو بلکه «تعلیق» میشود البته در متن جمعبندی برجام هیچ تاکیدی مبنی بر لغو این تحریمها پس از ۸ سال درج نشده است! یعنی دولت آمریکا هیچ الزامی برای لغو تحریمهای خود پس از ۸ سال نخواهد داشت! در این میان البته برخی تحریمهای آمریکا مانند ۴ دستور تحریم رئیسجمهور آمریکا لغو میشود که این البته کمتر از ۲۵درصد تحریمهایی است که از سوی رئیسجمهور آمریکا صورت گرفته است. تحریمهای مربوط به رئیسجمهور آمریکا ۱۸ مورد هستند که براساس متن جمعبندی برجام تنها ۴ مورد از آنها لغو خواهد شد! البته درباره تحریمهای مربوط به کنگره هم هیچ الزامی برای لغو این تحریمها وجود ندارد. چه اینکه در توافق مربوط به کنگره و کاخسفید که فروردینماه امسال پس از توافق لوزان صورت گرفت، اساسا هیچ الزامی برای لغو تحریمهای کنگره وجود ندارد و حتی در سازوکار رایگیری در سنا درباره برجام نیز سناتورها در هر حالتی لغو تحریمهای مربوط به کنگره را تصویب نخواهند کرد. در توافق میان کنگره و کاخسفید تصریح شده است لغو تحریمهای کنگره در قالب توافق هستهای موضوعیت ندارد و سازوکاری جداگانه و منحصر به اختیارات قانونی در آمریکا دارد! در این میان در حوزه نقض بند اول مصوبه مجلس، تحریمهای مصرح در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز در حوزه تسلیحاتی ۲ بازه زمانی۵ ساله (تحریم تسلیحاتی) و ۸ ساله (تحریم موشکی) را نسبت به ایران اعمال میکند! بنابراین کاملا روشن است متن برجام، بند اول مصوبه مجلس را کاملا نقض میکند.
پاورچین در پارچین!
متن جمعبندی برجام، بند دوم مصوبه مجلس در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای ملت ایران را نیز نقض میکند. در بند دوم مصوبه مجلس آمده است: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهستهای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود».
در اینباره ۲ نکته قابل توجه است:
۱-بررسی متن برجام نشان میدهد تعهدات ایران شامل برخی حوزههای نظامی نیز میشود، یعنی ایران در برجام برخی نظارتهای مربوط به حوزه نظامی را پذیرفته است. مانند آنچه در ماده ۶ این متن آمده و به موضوع نظارتهای آژانس درباره برخی اقلام که استفاده و کاربرد هستهای نداشته و در حوزه دفاعی دارای کاربرد هستند، اشاره دارد. در این ماده تصریح شده در صورت اقدام ایران به تهیه این اقلام، باید مبادی مربوط در جریان قرار گیرند. این ماده از برجام زمانی قابل تامل میشود که در کنار آن، به الزامات در نظر گرفته شده برای ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ توجه شود! در این قطعنامه به تمام کشورها اجازه داده شده تمام محمولههای مربوط به کشتیها و هواپیماهایی که به مقصد ایران یا با مبدأ ایران حرکت میکنند را بازرسی کنند. به عبارتی پذیرش این نظارتها، یعنی پذیرش نظارتهای خلاف قانون و نظارتهای فراتر از پروتکل الحاقی؛ چه اینکه در متن جمعبندی در برجام و بند ۲۱ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است این قطعنامه مواردی دارد که فقط مرتبط با ایران است و این نظارتهای منحصر به فرد علیه ایران، در واقع نص مصوبه مجلس در ممنوعیت نظارت بر اسناد کشور را نقض میکند.
۲- ایران در همان روز اعلام جمعبندی برجام در وین، با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافقی انجام داد که مفاد آن محرمانه بوده است. با این حال روز پنجشنبه گذشته جاش ارنست، سخنگوی کاخسفید در اظهاراتی اعلام کرد این توافق شامل ابعاد احتمالی نظامی ایران (PMD) است و بر این اساس ایران باید مجوزهای لازم برای انجام بازرسیها از برخی مراکز نظامی از جمله پارچین را به بازرسان آژانس بدهد. نکته نگرانکننده در اظهارات ارنست جایی بود که وی گفت: سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل میتوانند از طریق یافتههای بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران، اطلاعات خود از ایران را تقویت کنند! اگرچه برخی مقامات دولتی در ایران به این اظهارات واکنش نشان دادند اما نکته قابل توجه درباره این توافق با مفاد محرمانه آن است که آیا مطالبات آمریکا برای بازرسیهای نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی در قالب این توافق پنهان با آژانس انجام میشود؟ یعنی بند دوم مصوبه مجلس درباره ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی نقض میشود!
تحقیق شاید زمانی دیگر!
بند سوم مصوبه مجلس در الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای هم میگوید: هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود. این بند از مصوبه مجلس که با تایید شورای نگهبان به قانون لازمالاجرای کشور تبدیل شده و پس از ابلاغ آن توسط رئیس مجلس، حسن روحانی آن را به دستگاههای مربوط نیز ابلاغ کرد، به وفور و به وضوح در متن برجام نقض شده است به گونهای که بهعنوان مثال ایران تا ۸ سال پس از آغاز اجرای توافق حق فعالیت از طریق سانتریفیوژهای IR۸ را ندارد و پس از ۸ سال امکان استفاده از این سانتریفیوژها میسر میشود! درباره سانتریفیوژهای نسل دوم و سوم نیز مواردی مبنی بر عدم وجود روتر در این سانتریفیوژها الزام شده که این مورد نیز به معنای عدم کاربرد این سانتریفیوژهاست! و در واقع این نشاندهنده محدودیت شدید در پیمودن فرآیند تحقیق و توسعه است! لذا نقض بند سوم مصوبه مجلس نیز به وضوح در برجام قابل مشاهده است. بنابراین میتوان گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی یا همان قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای ملت ایران در متن جمعبندی برجام نقض شده است! در واقع این متن خلاف قانون است! ضمن اینکه قطعا این متن یک توهین آشکار به ۲۱۳ نمایندهای است که به مصوبه مجلس رای مثبت دادهاند!
سابقه دارد!
البته این نخستین باری نیست که در تعهدات تیم مذاکرهکننده هستهای، مصوبههای مجلس نقض میشود کما اینکه تعهد تیم مذاکرهکننده به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز خلاف مصوبه مجلس هفتم است. این مصوبه مجلس هفتم پس از آبروریزی دوره اول اعتمادسازی تصویب شد و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ممنوع و آن را مشروط به تصویب آن در مجلس کرد! با این حال در برجام و نیز براساس برخی مطالب موجود در توافق میان ایران و آژانس، دولت پذیرفته است پروتکل الحاقی را قبل از تصویب آن در مجلس، اجرا کند. البته این موضوع پس از توافق لوزان رسما اعلام شد و در آمریکا نیز مقامات آمریکایی آن را بهعنوان یکی از دستاوردهای خود در مذاکرات قلمداد میکنند کما اینکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا در جلسه پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنا، به این موضوع اشاره کرد! بنابراین در حوزه نقض مصوبات مجلس، تعهدات تیم مذاکرهکننده ۲ مصوبه هستهای مجلس را به صراحت نقض میکند.
خداحافظ توافق خوب!
اما در کنار بیتوجهی به قوانین تصویب شده در مجلس، موضوع شرایطی که برای نحوه تصمیمگیری نمایندگان در قبال متن برجام ایجاد شده نیز حاکی از فشار فراوان به مجلس است! به گونهای که بهرغم مصوبه مجلس درباره مفاد مذاکرات، نهتنها به این ملاحظات توجهی نشده بلکه اختیارات قانونی مجلس در قبال این متن نیز نادیده گرفته شده است. مهمترین آن، سلب محدوده حق تصمیمگیری نمایندگان درباره این متن است به گونهای که براساس اظهارات عباس عراقچی، نمایندگان مجلس حق اصلاح مفاد خلاف قانون این متن جمعبندی را ندارند! و تنها میتوانند این متن را تایید یا رد کنند! به عبارت دقیقتر، نمایندگان جز ۲ گزینه آری یا خیر، هیچ انتخابی برای رایدهی به این متن ندارند! یعنی نمایندهای که خواهان توافق خوب است، نمیتواند مطالبه خود را در این حوزه تامین کند. به عبارت دیگر آن ۲۱۳ نمایندهای که به مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای یا ملت ایران رای مثبت دادند اما با بررسی متن برجام مشاهده میکنند مصوبه آنها کاملا نقض شده است، اکنون حق اصلاح این متن را ندارند! بلکه باید یا آن را رد یا تصویب کنند!
چماق شورای امنیت بر سر مجلس
اما شاید گفته شود ۲۱۳ نمایندهای که متن خلاف قانون برجام را توهین به شأن مجلس میدانند، میتوانند این متن را رد کنند!
اما آیا واقعا این موضوع واقعبینانه است؟
به نظر میرسد در مهندسی توافق، برای این قسمت از فرآیند توافق، تدبیر شده است، چراکه در کنار مارش پیروزی دولتیها در توافق که با اعلام تحقق وعده رئیسجمهور همراه بود، اکنون قطعنامه شورای امنیت نیز یک چماق بزرگ بر سر مجلس است تا هزینه رد این متن بشدت افزایش یابد. آنگونه که جواد ظریف گفته است؛ قطعنامه شورای امنیت ضمانت اجرای برجام است! یعنی متن برجامی که خلاف قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای است، خلاف مصوبه مجلس هفتم در ممنوعیت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است و قرار است در مجلس شورای اسلامی درباره آن تعیین تکلیف شود! با قطعنامه شورای امنیت لازمالاجراست! خب! قطعا با مهندسی صورت گرفته، رد متن برجام در مجلس به معنای نقض قطعنامه شورای امنیت است! آن هم قطعنامهای که نهتنها مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمها را دارد بلکه مکانیسم چکاندن ماشه تفنگ هم به وضوح در آن گنجانده شده است! با توجه به این مهندسی توافق، نمایندگان مجلس چه تصمیمی میتوانند درباره این توافق اتخاذ کنند؟!
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