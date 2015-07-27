افزایش طول عمر با زندگی در کنار درختان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه شیکاگو دریافتند زندگی کردن در خیابانی که ۱۱ عدد درخت بیشتر از حد متوسط درختان کوچه های دیگر دارد، سلامت را به میزان ارزش حقوق سالیانه ۱۰۰۰۰ دلار افزایش می دهد.

این مطالعه با استفاده از داده های مرکز اطلاعاتی بسیار بزرگ شهر تورنتو نشان می دهد که وجود ۱۱ درخت اضافی در خیابان ها می تواند احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و چاقی مزمن را کاهش دهد. محققان می گویند مزیت وجود درختان به ارزش افزایش سالانه درآمد ۱۰۰۰۰ دلاری خانواده ها است. براساس این مطالعه کاشتن ۱۰ درخت در همسایگی خانه خود می تواند هفت سال شما را جوان تر کند.

در این تحقیق بیش از ۵۳۰,۰۰۰ اصله درخت در شهر تورنتو و اطلاعات سلامت ۳۰۰۰۰ خانوار ساکن در این مناطق مورد مطالعه قرار گرفت. درختان مورد بررسی از درختان موجود در فضاهای عمومی انتخاب شده و باغ ها و فضاهای سبز خصوصی در این مطالعه منظور نشدند.

محققان به منظور بررسی سلامت بدن عوامل مهمی مانند سلامت کلی بدن، شرایط سوخت و ساز بدن، سلامت قلبی و روحی را مورد بررسی قرار دادند. براساس این مطالعه اگر در هر خیابان تنها ۱۰ درخت دیگر کاشته شود، سبب می شود احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و فشار خون ساکنان کاهش یابد.

در مطالعات سال ۲۰۱۰ نشان داده شد که درختان کیفیت هوا را افزایش و آلودگی ها را کاهش می دهند. از طرفی دیگر وجود درختان، فعالیت های بدنی مردم را افزایش می دهد.