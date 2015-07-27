طرح تحول نظام سلامت در خدابنده به خوبی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت شهرستان خدابنده، سلامت و امنیت را پایههای آرامش روحی جامعه عنوان کرد و افزود: باید برای تامین این دو مقوله مهم تلاش شود.
وی با اشاره به اجرای طرح نظام سلامت، اظهار داشت: اجرای خوب این طرح در کشور باعث شده که سازمان ملل ما را بهعنوان الگوی سلامت پذیرفته است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان به اجرای طرح نظام سلامت در خدابنده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اجرای مناسب طرح نظام سلامت، توانستیم به شرایط مقطعی خوبی برسیم.
شهبازی به اولویتهای کارگروه امنیت و سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا افزایش تعداد تختهای بیمارستانی و ایجاد بیمارستان و مراکز درمانی از اولویتهای کاری کارگروه سلامت استان در برنامهها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اجرای طرحهای مختلف در راستای طرح تحول نظام سلامت، رضایتمندی عمومی را درپی داشته و در افکار عمومی بازتاب مثبتی نشان میدهد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: در راستای ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب در حوزه سلامت به مردم، باید دستاندکاران حوزه درمان برنامه لازم را تدوین کنند تا نظام سلامت در استان به خوبی و باکیفیت اجرا شود.
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