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۵ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۲

معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان:

طرح تحول نظام سلامت در خدابنده به خوبی اجرا شده است

طرح تحول نظام سلامت در خدابنده به خوبی اجرا شده است

زنجان- معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه از زمان اجرای طرح نظام سلامت، این طرح در شهرستان خدابنده به خوبی اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت شهرستان خدابنده، سلامت و امنیت را پایه‌های آرامش روحی جامعه عنوان کرد و افزود: باید برای تامین این دو مقوله مهم تلاش شود.

وی با اشاره به اجرای طرح نظام سلامت، اظهار داشت: اجرای خوب این طرح در کشور باعث شده که سازمان ملل ما را به‌عنوان الگوی سلامت پذیرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان به اجرای طرح نظام سلامت در خدابنده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اجرای مناسب طرح نظام سلامت، توانستیم به شرایط مقطعی خوبی برسیم.

شهبازی به اولویت‌های کارگروه امنیت و سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و ایجاد بیمارستان و مراکز درمانی از اولویت‌های کاری کارگروه سلامت استان در برنامه‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های مختلف در راستای طرح تحول نظام سلامت، رضایتمندی عمومی را درپی داشته و در افکار عمومی بازتاب مثبتی نشان می‌دهد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: در راستای ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب در حوزه سلامت به مردم، باید دست‌اندکاران حوزه درمان برنامه لازم را تدوین کنند تا نظام سلامت در استان به خوبی و باکیفیت اجرا شود.

کد مطلب 2868037

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