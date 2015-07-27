به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مکزیک در دیدار پایانی رقابتهای کونکاکاف مقابل جامائیکا به پیروزی ۳ بر یک دست یافت تا چهارمین قهرمانی متوالی خود در این رقابتها را جشن بگیرد. آندرس گوآردادو، یسوس کورونا و اوریبی پرالتا گلزنان مکزیک در این بازی بودند.

مکزیک این دوره از رقابتها را با پیروزی ۶ گل بر صفر مقابل کوبا آغاز کرد و با دو تساوی بدون گل مقابل گوآتمالا و ۴ بر ۴ برابر ترینیداد و توباگو به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید. برتری یک بر صفر مقابل کاستاریکا این تیم را به دیدار نیمه نهایی رساند و در نهایت با برد پاناما با نتیجه ۲ بر یک در مرحله نیمه نهایی، مکزیک به فینال مسابقات رسید.

این رقابتها از سال ۱۹۹۱ شروع شده که تاکنون ۷ مرتبه و آمریکا پنج مرتبه عنوان قهرمانی این مسابقات را بدست آوردند.