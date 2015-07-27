اجرای طرح غربالگری سلامت در سطح استان سمنان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی شامگاه یکشنبه در نشستی با مسئولان حوزه سلامت استان سمنان در محل استانداری ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقاء سلامت خانواده در ابعاد سلامت جسم و روان، برآگاه سازی و اجرای طرح غربالگری سلامت در استان تاکید کرد.

وی با ابزار خرسندی از اقدامات انجام گرفته در استان سمنان توجه به سلامت را در جامعه از مهمترین و عمده ترین حقوق انسانها دانست و تصریح کرد: توسعه و ارتقای سلامت در جامعه بسیار مهم است.

آموزه های دینی از مواجهه با آسیب ها پیشگیری می کند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به تاکیدات اسلام در حوزه سلامت گفت: اگر آنچه که اسلام و دین به آن اشاره کرده است جامعه عمل بپوشانیم و آموزه های دینی در حوزه سلامت بکارگرفته شود تاحد زیادی از مواجهه با آسیب ها پیشگیری و آثار و فواید آن در زندگی را شاهد خواهیم بود.

میرزایی افزود: در جامعه خدماتی هست که دولت و در راستای آن دستگاه های اجرایی موظف به ارائه این خدمات و توجه بر عملیاتی شدن آن در جامعه هستند مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان که همه احاد و اقشار جامعه باید از این خدمات بهرمند شوند و می طلبد تا اعتبارات و هزینه های لازم در این خصوص تخصیص یابد.

وی همچنین گفت: با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه بهداشت و سلامت باید برای توسعه آن در بین کارکنان دولت، افراد تحت پوشش ارگانها و نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و زنان سرپرست خانواده مورد توجه و اقدامات موثر صورت گیرد.

نقش قابل توجه رسانه ها در امر آگاه سازی جامعه

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان اجرای طرح غربالگری سلامت را در دستگاه های اجرایی موثر دانست و بر لزوم حمایت برای اجرایی شدن این طرح در سطح استان تاکید کرد.

میرزایی با اشاره به نقش رسانه ها در امر اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در حوزه بهداشت و سلامت، در انجام اقدامات پیشگیرانه و به آحاد جامعه تاکید کرد و افزود: رسانه میتواند با ارائه برنامه های جذاب و متنوع نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی ونهادینه کردن فرهنگ بهداشت جسم و روح در جامعه گام بردارد و باید این برنامه ها به گونه ای باشد تا همه اعضای خانواده را را در برگیرد و همه در هر سطحی از برنامه ها بهرمند شوند.

وی همچنین پیرامون مسائل و مشکلات و آسیبهای اجتماعی نیز بر بررسی و آمارگیری دقیق و رصد مسایل و مشکلات و عوامل مخل سلامت روان در جامعه تاکید کرد و افزود: باید با شناخت دقیق آسیبها و بررسی عوامل و اختلات ناشی از آن و با استفاده از شیوه ها و ابزار های موثر، اطلاع رسانی مناسب و آموزشهای لازم در اجتماع علی الخصوص خانواده ها در کاهش این آسیبها و مشکلات و معضلات اجتماعی اقدام شود و در این راستا تلاش جدی همه نهاد ها دستگاه های در حوزه سلامت و بهداشت و درمان را خواستار شد.

جایگاه ویژه موضوع سلامت بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید

مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و مصوبات جلسه کارگروه بانوان و خانواده ارائه کرد.

زینب کرکه آبادی با اشاره به مقوله سلامت در جامعه گفت: موضوع سلامت بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای دارد و همچنین یکی از محورهای برنامه ششم در حوزه بانوان و خانواده بهداشت جسم و روان است و کاهش مصرف مواد قندی، نمک و چربی ها و افزایش مصرف میوه و سبزی و فعالیت های بدنی را مدیریت و برنامه ریزی کند.

در این نشست مقرر شد تا احصاء آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستانهای استان سمنان با تشریک مساعی دستگاه های اجرایی و دفتر امور جتماعی اقدامات راهبردی و موثر در این خصوص صورت گیرد.

همچنین در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان گزارش و اقدامات انجام گرفته در حوزه سلامت را ارائه و نتایج اجرای طرح غربالگری سلامت را که در سطح شهرستان دامغان انجام گرفته بود را تشریح کرد.

مشاور امور بانوان فرماندار دامغان نیز در این نشست گزارشی از طرح پیک سلامت اجتماعی که با همکاری دستگاههای ذیربط در روستاهای دامغان انجام گرفته بود ارائه کرد.