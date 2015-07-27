خشکسالی نقش اقتصادی بانوان «رضویه» را پر رنگ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، همراهی با مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و اعضای شورای شهرستان مشهد به منظور بازدید از نخستین شبکه تولید پوشاک بانوان در بخش رضویه گواه این موضوع بود که بانوان برای کمک به تامین معیشت و همچنین ترمیم اقتصاد خانواده نقشی پر رنگ و حضوری فعال دارند.

آسیب به اقتصاد پهناورترین بخش خراسان رضوی

بخش رضویه یکی از پهناور ترین بخش های خراسان ضوی است که به گفته قاسم باغبان، بخشدار رضویه اقتصاد آن به دلیل خشکسالی به شدت اسیب دیده است.

وی با بیان اینکه این بخش پنهاورترین بخش در خراسان رضوی با عمق ۱۳۵ کیلومتر است افزود: به همین دلیل این گستردگی مسئولیت بخشدار و مسئولان آن را بیشتر می کند.

وی با بیان این که دلیل مشکلات موجود در این بخش کم کاری نیست افزود: اقتصاد خانواده در بخش رضویه بر پایه دامداری و کشاورزی است که بر اثر خشکسالی های پیاپی این دو منبع درآمد به شدت آسیب دیده اند.

باغبان دامه داد: خشکسالی باعث تخلیه روستاها شده به طوری که روستاهایی که پیش از خشکسالی ها بیش از ۵۰ خانوار ساکن داشته اند اکنون به کمتر از ۱۵ خانواده رسیده اند.

وی نقش بانوان در اقتصاد خانواده روستایی را نقشی بی بدیل دانست و افزود: اکنون که اقتصاد خانواده روستایی به دلیل خشکسالی تعضیف شده نقش بانوان در اقتصاد روستایی بیشتر خودنمایی می کند.

باغبان با بیان این که برای نقش اقتصادی بانوان در خانواده روستایی باید جایگاهی تعریف شود گفت: دراین راستا طرح تکاپو در حال انجام است که طی این طرح می توان با تعریف جایگاهی برای فعالیت اقتصادی بانوان، از توان تولیدی آن ها بهره بگیریم.

وی به جمعیت هشت هزار نفری بخش رضویه که تحت پوشش دستگاه های حمایتی هستند اشاره کرد و گفت: طی بررسی های انجام شده در تعدادی از روستاهای رضویه مشخص شده بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان روستایی به اشتغال خانگی می پردازند که با طرح تکاپو و باه اندازی تشکل بانوان به اقتصاد بخش رضویه کمک کرد.

باغبان با اشاره به به کاهش سطح سواد در میان دختران بخش رضویه گفت: در برخی روستاها که کاهش جمعیت داشته اند کلاس های مدرسه تلفیق شده و برخی خانواده ها اجازه تحصیل فرزندان دختر خود در کلاس های متخلط را نمی دهند که این امر باعث کاهش سطح سواد در میان دختران این بخش شده است.

وی تأکید کرد: در آینده مشکل بخش رضویه بانوان بی سواد و کم سوادی است که در دوران نوجوانی از تحصیل بازمانده اند.

باغبان با کاهش سن ازدواج دختران اشاره کرد و گفت: بخش های رضویه از مراکز آزمایشگاهی قبل از ازدواج محروم هستند که اگر این مراکز در این بخش فعال باشند در کنار آزمایش های پیش ازدواج مشاوره های خانواده می تواند به این دختران کمک های قابل توجهی کند.

بانوان رضویه جامه ای نو بر تن مشهد می کنند

عباسعلی بادیانی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز توسعه شبکه تولید پوشاک بانوان رضویه در سطح مشهد را دارای نتایج مثبتی ارزیابی کرد و اظهار کرد: احداث این شبکه تولید در بخش رضویه به معنی حذف فاصله خواستن و توانستن نزد بانوان فعال اقتصادی در این بخش است.

وی با بیان این که این شبکه تولید با اعتماد به سرمایه مردمی راه اندازی شده است افزود: در شهرستان مشهد استعدادهای زیادی در حوزه فعالیت های اقتصادی وجود دارد که توجهی به شناسایی آن ها توسط مسئولان شهرستان و استان نشده است.

بادیانی ایجاد شبکه تولید پوشاک بانوان در بخش رضویه را نمونه ای از کارآفرینی اجتماعی عنوان کرد و افزود: به کمک اتحادیه خیاطی بانوان استعدادهای خیاطی بخش رضویه شناسایی شدند و در این شبکه تولید به کار گرفته می شوند.

وی تصریح کرد: حضور موثر بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی می تواند در تربیت فرزندان در نهاد خانواده تأثیرگذار باشد و این امر به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه کمک می کند.

بادیانی با اشاره به تلاش های شورای شهرستان در تأسیس دانشگاه علمی کاربردی در بخش رضویه گفت: هیئت علمی این دانشگاه تعیین شده و در حال طی کردن مراحل تأیید نهایی توسط ارگان های مربوطه است.

وی ادامه داد: همچنین مرکز آموزش مهارتی با سرمایه های مردم در حال آماده سازی در بخش رضویه است.

اراده ای برای تصمیمات حمایتی از بانوان وجود ندارد

مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز اظهار داشت: توجه نکردن به بانوان یعنی نادیده گرفتن نیمی از جمعیت جامعه و بخش مهمی از مشکلاتی که ما در جامعه در حال گذار خود داریم از این مسئله ناشی می شود.

فرشته سلجوقی در دیدار و گفتگو با بانوان این بخش اظهار کرد: بانوان جایگاه ویژه ای در جامعه دارند که به آن توجه نشده حتی برخی صحبت های پراکنده ای که در حمایت و ارتقاء جایگاه بانوان در اجتماع شده که پشت این تصمیمات اراده ای وجود نداشته است.

سلجوقی بانوان را ستون و محور اصلی خانواده و خانواده را ستون جامعه دانست و افزود: حضرت خدیجه یکی از بزرگترین الگوهای تجارت و کارآفرینی در جهان اسلام است و از این دست بانوان کارآفرین در تاریخ اسلام بسیار بوده اند.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در توجه به جایگاه بانوان در جامعه افزود: بر اساس سخنان امام راحل اگر مرد از دامن زن به معراج می رود عکس آن هم صادق است و مردان از دامن بانوان دچار گمراهی می شوند.

سلجوقی با بیان این که آسیب های اجتماعی در جامعه ریشه فرهنگی دارد تصریح کرد: به مدیریت فرهنگی بانوان در خانواده توجهی نشده و و قتی بانوان را در امور اجتماعی و فرهنگی وارد نکنیم مشکلات اجتماعی گسترده ای دامن اجتماع را خواهد گرفت.

آموزش بانوان اصلی اقتصادی است

وی بانوان را شرکای اقتصادی موفقی دانست و گفت: پنج دهه است که جهان به مسئله آموزش بانوان به منزله آموزش خانواده و به عنوان یک اصل اقتصادی که بازگشت سرمایه را دارد توجه می کند.

سلجوقی گفت: میزان فساد اقتصادی و اداری بانوان بسیار کمتر از مردان است و بانوان کمتر از مردان در حوزه های مختلف اقتصادی دچار اشتباه می شوند که دلایل ان قابل بررسی است.

وی با بیان این که ضریب نفوذ ماهواره در کشور ۶۰درصد و در خراسان رضوی ۸۰ درصد است گفت: با وجود آموزش های رسمی که در سال های اخیر به مردم ارائه شده اما روند توجه به ماهواره همچنان رو به رشد است بنابراین باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم و باید به دنبال روش های نوین در راهنمایی خانواده ها در دوری از ماهواره باشیم.

سلجوقی تصریح کرد: سیستم اموزشی ما از همان مهدکودک ها صحیح نبوده و امروز نباید راه های رفته را که نتایج خوبی نداشته دوباره امتحان کنیم.

نرخ بی سوادی بانوان خراسان رضوی افزایش داشته است

وی به افزایش نرخ بیسوادی اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر با افزایش نرخ بیسوادی در استان مواجه بودیم به طوری که اکنون در منطقه ای مانند سرخس تنها ۴۵درصد بانوان باسواد هستند.

سلجوقی اذعان داشت: یک مادر کم سواد و یا بی سواد چگونه می تواند یک فرزند فرهیخته که با مسائل و مشکلات اجتماعی آشنا باشد تربیت کند.

وی با بیان این که تا کنون بحث اعتیاد زنان متولی دولتی نداشته است گفت: جلساتی جهت پیگیری موضوع اعتیاد بانوان استان برگزار شده که طی آن دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی متولی پیشگیری از اعتیاد زنان شده است.

سلجوقی از اعضای شورای و دهیاری های بخش رضویه خواست تا با ارائه آمارهای مربوط به حوزه به بانوان به دفتر زنان و خانواده استانداری این دفتر را در ارائه و برنامه ریزی خدمات به این قشر از جامعه یاری رسانند.

سلجوقی ادامه داد: فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتی تنها توسط بانوان فرهیخته که آشنا به امور اجتماعی و اقتصادی هستند به فرزندان آموزش داده می شود.

وی اشتغال را یکی از مهمترین مسائل حوزه بانوان دانست و گفت: به ازاء هر ۱۰ هزار بانوی شاغل در خراسان رضوی تنها ۷۷۶ نفر از خدمات بیمه ای استفاده می کنند که این امر باعث نبود امنیت شغلی بانوان در استان شده است.

سلجوقی در پایان قول مساعدت مالی جهت ادامه فعالیت شبکه پوشاک بانوان رضویه و توسعه فعالیت آن را به مسئولین این شبکه داد.

خبرنگار: اعظم ذوالفقاری