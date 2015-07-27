سمانه شاددل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال باهماهنگی شهرداری و آموزش و پرورش زنجان مقرر شد سرویسهای مدارس پس ازاخذ گواهی صلاحیت و سپری كردن دورههای آموزشی اقدام به سرویسدهی کنند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام گرفته برای آغاز سال تحصیلی جدید در زنجان، اظهار كرد: از این پس مدیران مدارس فقط میتوانند با رانندههایی قرارداد منعقد كنند كه صلاحیت آنها از سوی سازمان تاكسیرانی شهرداری زنجان تایید شود.
شاددل با بیان اینکه رانندههای سرویس مدارس زنجان، پس از دریافت تاییدیه صلاحیت حرفهای، در دورههای آموزشی شركت میكنند، در ادامه افزود: خودروی رانندگان سرویس از نظر فنی مورد بررسی قرار میگیرد و تجهیز خودروها به كپسول اطفاء حریق و جعبه كمكهای اولیه الزامی است.
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری زنجان افزود: راننده سرویس مدارس باید شیوه امداد و نجات را بیاموزند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، آمادگی لازم را داشته باشند.
شاددل یادآور شد: سرویس مدرسه نباید بیش از ظرفیت خودرو دانشآموز جابهجا كند؛ چراكه از نظر ایمنی و پرداخت بیمه در صورت بروز حادثه با مشكل مواجه میشود، بنابراین معاونت حمل و نقل و ترافیك و پلیس راهنمایی و رانندگی بر سرویسها نظارت خواهند داشت.
وی فعالسازی كمیته پلیس مدرسه و تهیه و توزیع بستههای فرهنگ ترافیكی را از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای مدارس در سال تحصیلی جدید برشمرد.
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