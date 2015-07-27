۴۰ درصد داروهای دامی مورد نیاز کشور در استان سمنان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل دامپزشکی استان سمنان، محمد سعیدی در جلسه پیگیری مشکلات بخش دامپزشکی شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، با اشاره به رسالت دامپزشکی در جامعه، اظهار داشت: این استان از نظر تولیدات داروهای دامی رتبه دوم کشور، در بخش صنعت طیور رتبه ۱۴، در تولید فرآورده‌های خام دامی رتبه ۱۷ و در صنعت دام رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: امروز شاهد فعالیت ۹ واحد تولید داروهای دامی در استان سمنان هستیم که ۳۰ تا ۴۰ درصد داروهای موردنیاز کشور را تولید می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان افزود: همچنین محصولات این واحدها به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و همسایه نیز صادر می‌شود.

سعیدی با اشاره به کنترل و نظارت از مزرعه تا سفره در بخش تولیدات دام و طیور گفت: استان سمنان به‌واسطه قرار داشتن در کریدور شرق به غرب همواره در معرض قاچاق دام بوده و در این بخش نیاز به تقویت ایستگاه‌های قرنطینه دام در شمال و شرق و غرب استان هستیم.

۱۵ نفر نیروی جدید جذب اداره کل دامپزشکی استان سمنان شدند

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی استان سمنان نیز در این نشست افزود: در طی چهارماه نخست سالجاری تعداد ۱۵ نفر نیرو بر اساس سهمیه های استخدامی و برابر قوانین ومقررات جاری مربوطه جذب اداره کل دامپزشکی استان شده و شروع بکار کرده اند.

جواد یوردخانی در خاتمه کمبود نیروی انسانی در مجموعه اداره کل دامپزشکی استان سمنان را از مشکلات وچالش های پیش روی این دستگاه مهم تخصصی برشمرد و ابراز داشت: امیدواریم با عنایت و توجه مسئولان مشکل کمبود نیرو در دامپزشکی استان برای خدمت رسانی مطلوب به جامعه ومردم مرتفع شود.